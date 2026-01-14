De cuánto es la fortuna de Joe Keery, el inolvidable Steve de Stranger Things + Seguir en









De manera inesperada, el talentoso actor logró generar millones de dólares gracias a su labor en la serie.

El inesperado protagonismo en la serie lo llevó a lo más alto. Imagen: Netflix

Joe Keery es un actor y músico estadounidense que alcanzó fama internacional y ganó millones de dólares gracias a su papel de Steve Harrington en Stranger Things, una de las series más exitosas de Netflix. Su carisma en pantalla y la evolución de su personaje lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del público, impulsando su carrera a nivel global.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Gracias a su talento para la actuación y a la enorme repercusión de la serie, Keery no solo ganó reconocimiento, sino que también logró construir una fortuna de millones. A esto se suma su trabajo en el cine y su faceta musical, que le permitieron diversificar ingresos y consolidarse como una figura destacada del mundo del espectáculo.

Joe Keery Aclamado por su actuación, llegó a ser reconocido internacionalmente y ganó millones de dólares. Imagen: Netflix Entre la actuación y la música: la historia de Joe Keery Joseph David Keery nació el 24 de abril de 1992 en Massachusetts, Estados Unidos. Desde joven mostró interés por las artes escénicas y se formó profesionalmente en actuación, lo que le permitió comenzar su carrera con pequeños papeles en series y comerciales mientras buscaba una oportunidad más relevante.

Ese punto de inflexión llegó en 2016, cuando fue elegido para integrar el elenco de Stranger Things. Aunque su personaje no estaba pensado inicialmente como central, la respuesta del público lo transformó en una pieza clave de la historia, catapultando a Keery al estrellato y abriéndole puertas en la industria.

En paralelo, desarrolló su carrera musical, primero como integrante de una banda y luego con proyectos solistas, demostrando una versatilidad artística que reforzó su perfil creativo y amplió su popularidad más allá de la televisión.

Fortuna de millones: de cuánto es el patrimonio de Joe Keery Según estimaciones especializadas, la fortuna de Joe Keery ronda los 4 millones de dólares. La mayor parte de ese patrimonio proviene de su trabajo en Stranger Things, donde su salario fue creciendo temporada tras temporada junto al éxito de la serie. A estos ingresos se suman sus participaciones en películas, proyectos musicales y otras colaboraciones artísticas, que completan un panorama económico sólido para un actor que supo capitalizar su momento de mayor exposición y transformar el éxito televisivo en una carrera sustentable.

Temas Millones