Multimillonarios digitales: quiénes son las personas más ricas del mundo en criptomonedas

De exchanges a stablecoins: estas fortunas se mueven por millones al ritmo de la regulación y los juicios que sacuden al sector cripto.

La conversación sobre millones en el mundo cripto se aceleró cada vez que Bitcoin se coló en la agenda global, desde el furor por los ETF al contado hasta el debate por la regulación. En ese clima, las fortunas se mueven con la misma velocidad que el mercado y reescriben quién manda.

Detrás de los titulares, un puñado de nombres concentra el poder de las plataformas, las monedas estables y las grandes tesorerías corporativas. Sus patrimonios se construyen entre subas y caídas, pero también en tribunales, auditorías y decisiones de negocio que definen cómo circula el dinero digital.

En 2025, el mapa de la riqueza cripto lo dominan perfiles muy distintos: desde el creador de un exchange gigante hasta el CEO que llevó su compañía a la bolsa. También aparecen los hermanos que apostaron temprano, el cerebro detrás de la stablecoin más usada y el empresario que convirtió una firma de software en una máquina de acumulación de Bitcoin.

Detrás de cada pantalla hay decisiones pesadas: los nombres que empujan el mercado y convierten su influencia en millones.

En conjunto, estas cinco figuras suman patrimonios que escalan a decenas de miles de millone s de dólares. Su influencia se siente en el precio, en la liquidez del mercado y en el tono de la discusión pública, cada vez más atravesada por regulación y controles.

Changpeng Zhao levantó Binance y la empujó a la cima de los exchanges: el negocio alcanzó rentabilidad en apenas 90 días tras su lanzamiento en 2017 y llegó a más de 250 millones de usuarios registrados hacia fines de 2024. El dato explica por qué su figura se volvió sinónimo de escala global.

Su recorrido también quedó marcado por el frente legal en Estados Unidos: en 2023 se declaró culpable por infracciones vinculadas a normas contra el lavado de dinero, dejó el rol de director ejecutivo y el acuerdo incluyó una multa multimillonaria para Binance. Aun así, conservó el control como accionista mayoritario, con una participación estimada del 90% y un patrimonio cercano a los 45.000 millones de dólares.

Brian Armstrong

Brian Armstrong se consolidó como la cara “institucional” de las criptomonedas desde Coinbase. El salto a Wall Street en 2021, con la salida al NASDAQ, funcionó como un hito simbólico: los activos digitales entraron a un terreno que exige balances, reportes y reglas más visibles.

Según estimaciones citadas por Forbes, Armstrong posee alrededor del 13% de Coinbase y su patrimonio ronda los 15.000 millones de dólares. Su discurso insiste en la transparencia y el cumplimiento normativo como base de crecimiento, en contraste con estilos más confrontativos dentro del sector. Con una capitalización de mercado que el artículo ubica en 89.000 millones de dólares, Coinbase se afirma como jugador pesado entre las plataformas financieras que cotizan en bolsa.

Los gemelos Winklevoss

Cameron Winklevoss y Tyler Winklevoss pasaron de una disputa célebre en el mundo tech a convertirse en pioneros del bitcoin. Tras un acuerdo judicial por 65 millones de dólares, apostaron fuerte: invirtieron 11 millones en 2012, cuando la moneda valía cerca de 120 dólares.

La jugada los llevó a ser reconocidos como los primeros multimillonarios de bitcoin con perfil público en 2017. Hoy sostienen su influencia con Gemini, una plataforma de intercambio regulada que impulsa una versión más “ordenada” del negocio. Su fortuna combinada se estima en 13.700 millones de dólares.

Giancarlo Devasini

Lejos del ruido de los traders estrella, Giancarlo Devasini construyó poder desde la infraestructura. Como cofundador y presidente de Tether, supervisa USDT, la stablecoin que el artículo describe como la más negociada del mundo y que se valora en 100.000 millones de dólares.

De acuerdo con estimaciones citadas por Forbes, Devasini posee el 47% de Tether y su patrimonio se calcula en 11.500 millones de dólares. Su nombre aparece siempre que se discute la liquidez del mercado cripto y, al mismo tiempo, la transparencia de las reservas: dos temas que suelen marcar el pulso de la confianza.

Michael Saylor

Michael Saylor, cofundador y presidente ejecutivo de Strategy (antes MicroStrategy), armó una tesis simple y la ejecutó a gran escala: usar a la empresa como vehículo para acumular Bitcoin. Esa decisión transformó a una compañía de software en una referencia obligada cada vez que el precio se mueve.

Según una declaración de junio de 2025 citada en el artículo, Strategy posee 597.325 bitcoins adquiridos a un precio promedio de 70.982 dólares, lo que la ubica como la mayor tenedora pública conocida. El patrimonio neto de Saylor ronda los 8.300 millones de dólares, impulsado por el rally de 2024 que disparó las acciones de la firma. Críticos lo tildan de arriesgado, pero su figura opera como puente entre gobierno corporativo y convicción cripto.