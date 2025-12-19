Sora llega a la Argentina: cómo funciona la Inteligencia Artificial y para quiénes estará disponible

Llega una nueva herramienta de generación de videos con IA que abre una etapa local para creadores de contenidos.

Arriba Sora al país: crece el entusiasmo por la llegada de la nueva herramienta de inteligencia artificial

La expansión de las tecnologías generativas suma un nuevo capítulo en el país en el ámbito de la Inteligencia Artificial . En los últimos días comenzó a hablarse con más fuerza de Sora, una plataforma capaz de producir videos a partir de texto. La propuesta ya había generado expectativa en otros mercados y que ahora empieza a tener impacto local.

El desembarco se da en un contexto donde la creación de contenidos atraviesa un cambio profundo. Muchos miran la llegada de esta herramienta como una forma de acortar tiempos , bajar costos y experimentar con nuevos formatos narrativos.

Sora es un sistema de generación de video desarrollado por Open AI que permite crear piezas audiovisuales a partir de descripciones escritas. El usuario ingresa un prompt y la plataforma devuelve una secuencia animada coherente con esa consigna.

Una de sus características más comentadas es la capacidad para mantener continuidad visual : personajes, escenarios y movimientos no se sienten fragmentados, algo que marcó una diferencia frente a pruebas anteriores en este rubro.

Además, admite ajustes sobre duración, encuadre y estilo, lo que amplía el margen creativo. Sin embargo, no reemplaza a una producción tradicional, sino que es un complemento potente para bocetos, piezas breves o conceptos iniciales que luego pueden escalarse con trabajo humano.

Open AI (1)

Cómo funciona la Inteligencia Artificial

El motor detrás de Sora se apoya en modelos entrenados con grandes volúmenes de datos audiovisuales y textuales. A partir de esa base, la IA interpreta relaciones entre palabras, imágenes y movimientos para construir un video desde cero. No “edita” material existente del usuario, sino que genera contenido original según patrones aprendidos.

El proceso ocurre en la nube y requiere una infraestructura de cómputo considerable. Por eso, los tiempos de respuesta pueden variar según la complejidad del pedido.

A pesar de la expectativa que genera, la herramienta puede cometer errores visuales, inconsistencias físicas o interpretaciones literales de frases ambiguas. Esa imperfección forma parte del estado actual de la tecnología y explica por qué muchos profesionales la usan como apoyo y no como solución.

Para quiénes va a estar disponible Sora en Argentina

En una primera etapa, el acceso estará orientado a usuarios con planes pagos, siguiendo un esquema similar al de otros países. Esto incluye perfiles profesionales, equipos creativos y compañías que ya trabajan con herramientas de IA en su flujo diario.

Con el tiempo, se espera una apertura gradual hacia más públicos, aunque no hay fechas cerradas ni detalles finos sobre costos locales. La disponibilidad también puede estar condicionada por aspectos regulatorios y por la capacidad técnica de los servidores.

Para el ecosistema argentino, el arribo representa una oportunidad y un desafío. Creativos independientes ven una chance para competir en igualdad de condiciones, mientras que sectores como la educación y la comunicación evalúan usos posibles sin perder de vista cuestiones éticas y de derechos de autor.