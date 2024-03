Mercado inmobiliario: precio de casas en Gran Buenos Aires se contrajo a valores del 2017

Los municipios con el valor más alto para la compra son Tigre (1.734 dólares/m2), Vicente López (1.600 dólares/m2) y San Isidro (1.550 dólares/m2.). Mientras que José C. Paz (651 dólares/m2), General San Martín (873 dólares/m2) y Malvinas Argentinas (993 dólares/m2) son los de menor precio dentro del mercado.

En cuanto a los barrios, Nordelta lidera el ranking de precios con 2.147 dólares/m2). Le siguen Troncos del Talar y La Lucila, con un valor de 2.110 dólares/m2 y 1.899 dólares/m2, respectivamente. Por el contrario, José C. Paz este (592 dólares/m2), José C. Paz centro (632 dólares/m2) y José C. Paz sur (635 dólares/m2) son los más económicos.