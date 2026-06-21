Cientos de millones: cuánto vale el plantel de Austria en el Mundial 2026 y cuál es la diferencia con Argentina

Los austriacos llegan confiados tras haber ganado en el debut, pero existe una enorme diferencia de valor si se lo compara a los actuales campeones.

Austria no tiene un plantel con tantas figuras costosas como la Albiceleste.

Argentina está lista para afrontar su segunda cita en este Mundial 2026 , un compromiso ante Austria que le llega en un momento inmejorable. En el debut, los dirigidos por Lionel Scaloni golearon por 3 a 0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi, quien igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador de la competencia.

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Sin embargo, más allá del gran presente deportivo, existe otra enorme diferencia que inclina la balanza a favor de la Albiceleste mucho antes de que empiece el partido. Se trata de la abismal brecha económica entre el valor de ambos planteles en el mercado internacional.

Mientras que la Albiceleste tiene un plantel que llega a los u$s 932 millones con figuras como Julián Álvarez (u$s 115 millones), Enzo Fernández (u$s 103,5 millones) o Lautaro Martínez (u$s 98 millones), sus rivales están lejos de alcanzar la mitad de esa cifra.

La plantilla de Austria cuenta con un valor total de apenas u$s 263 millones . Para graficar esta enorme brecha económica, las fichas de Marcel Sabitzer, Konrad Laimer y Kevin Danso sumadas no alcanzarían para igualar lo que cuesta solamente el pase de Álvarez o Fernández.

Otro detalle llamativo que explica este contraste financiero se centra en David Alaba, quien se encuentra actualmente en el tramo final de su carrera.

Las lesiones lo dejaron afuera de varios partidos con el Real Madrid, lo que provocó que su valor disminuyera notablemente hasta quedar en apenas u$s3,2 millones. El futbolista llegó a ostentar un valor de mercado de u$s65 millones en su mejor momento.

Embed - ENTRÓ ARNAUTOVIC Y CAMBIÓ EL PARTIDO: AUSTRIA SACÓ VENTAJA | Austria 3-1 Jordania | RESUMEN | M20

Las principales figuras del plantel europeo

Alaba es el capitán y la bandera de este plantel. Como líder natural, aporta orden y puede brindarle muchas variantes al entrenador, ya que se desempeña como zaguero y lateral izquierdo.

En la mitad de la cancha, Marcel Sabitzer, del Borussia Dortmund, y Konrad Laimer, del Bayern Múnich, aportan la intensidad y la distribución de juego típicas de la Bundesliga.

Pero a quien más deberá respetar Argentina, sin lugar a dudas, es a Marko Arnautovic. El máximo goleador histórico de los austríacos, quien también ostenta la marca de ser el que más presencias tuvo con esta camiseta. Será la carta ofensiva de un combinado que sabe que su experiencia y jerarquía física serán claves si quieren dar el gran golpe.

Austria 1 Cuenta de X: @oefb1904 Los europeos buscarán dar la gran sorpresa de la segunda fecha del Mundial 2026. Cuenta de X: @oefb1904

El posible once de Argentina vs Austria en el Mundial 2026

Si bien aún resta definir algunos detalles, Lionel Scaloni tendría más que asegurado el equipo que enfrentará a Austria en la segunda jornada del Grupo J. Si Argentina gana, podrá tomarse un respiro y dejar descansar a los titulares en el tercer partido ante Jordania, selección que apunta a ser la más débil de la zona.

Si Nicolás Tagliafico responde bien, será titular por encima de Facundo Medina. Por su parte, Thiago Almada parece haberse quedado con el puesto y la única duda real del DT pasa por quien acompañará a Leo Messi en el ataque.

El posible once de Argentina ante Austria: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.