Neal Mohan, el líder de YouTube, fue elegido por la revista TIME como el CEO del año 2025

YouTube consolidó su influencia global después de que TIME eligiera a Neal Mohan como CEO del año 2025 , un reconocimiento que subraya cómo su liderazgo transformó la plataforma , aceleró su evolución tecnológica y afianzó su papel central en el consumo de entretenimiento digital a escala mundial.

TIME destacó que la gestión de Mohan reforzó la posición de YouTube como epicentro cultural, potenciando innovaciones y consolidando nuevos modelos de consumo. Su estilo discreto, alejado del estrellato que persiguen otros líderes tecnológicos, lo convirtió en una figura valorada por creadores y equipos internos.

Mohan se mantiene firme ante la velocidad de los cambios del sector. “Toda la dinámica de la industria de los medios de comunicación está cambiando ante nuestros ojos” , aseguró el ejecutivo, en declaraciones al medio estadounidense.

Su vínculo con los creadores es una de las claves de su éxito. La youtuber Kinigra Deon, con 5,5 millones de suscriptores, remarcó: “Es muy accesible. Te dice: ´Hola, he visto esa serie que estás haciendo´ o ´He oído hablar del estudio que estás construyendo´. Sabe cosas sobre mí, un creador desconocido, y es el gran jefe de YouTube”.

Desde que Mohan asumió en 2023, YouTube dejó de ser solo una plataforma de videos para convertirse en un ecosistema que abarca televisión, música, podcasts y deportes. Para 2025, la mitad de las visualizaciones ya se realizan en televisores, consolidando a YouTube TV como reemplazo del cable.

YouTube Shorts también marcó un hito con 2.000 millones de usuarios mensuales registrados, mientras que un tercio de los oyentes de podcasts utiliza la plataforma como principal vía de acceso. La incorporación del NFL Sunday Ticket reforzó su competitividad. Sundar Pichai lo sintetizó así: “Conseguir un acuerdo como el NFL Sunday Ticket... Son momentos extraordinariamente competitivos”.

IA para democratizar la creación

La apuesta por la inteligencia artificial marcó un salto sin precedentes: en septiembre, YouTube presentó más de 30 herramientas impulsadas por IA, triplicando la cifra del año anterior. Entre ellas, la posibilidad de crear canciones a partir de frases, doblar videos automáticamente y editar material de forma más ágil.

El creador Jesser remarcó su impacto: “El doblaje con IA y la posibilidad de distribuir mi contenido en diferentes idiomas han supuesto un gran avance para mi carrera”.

Mohan sostiene que estas herramientas abren la puerta a una nueva generación creativa sin las barreras técnicas del pasado.

Un negocio en auge y un ecosistema en expansión

El crecimiento económico acompañó la revolución tecnológica. En 2024, YouTube generó más de u$s36.000 millones en publicidad y otros u$s14.000 millones en suscripciones, cifras que aumentaron un 15% y 25% en 2025. El número de creadores asociados pasó de 2 a 3 millones entre 2021 y 2023.

“El éxito de los creadores en la plataforma atrae a todos estos espectadores y fans”, explicó Mohan, “lo que a su vez atrae a marcas y anunciantes… lo que a su vez atrae a la siguiente hornada de creadores”.

Desafíos y decisiones en tiempos de controversia

Mohan también enfrentó problemas crecientes vinculados a desinformación y conflictos legales. Las herramientas de IA, afirmó, mejorarán el control del contenido: “La IA mejorará nuestra capacidad para detectar y sancionar los contenidos ilícitos… Cada semana, literalmente, las capacidades mejoran”.

En 2025, decidió restituir a creadores vetados en la pandemia, argumentando que el contexto científico cambió desde entonces.

Su lógica de trabajo se sostiene sobre un principio: ampliar voces. “La estrella polar fundamental de mi forma de pensar sobre las políticas de contenido… es dar voz a todo el mundo”, afirmó a TIME.

El medio concluyó que Mohan consolidó a YouTube como el lugar donde nacen las tendencias que moldean la cultura digital consumida por millones cada día.