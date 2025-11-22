La heredera de un millonario imperio de la moda que estuvo a punto de convertirse en mimo profesional + Seguir en









Si bien tuvo que dejar atrás sus sueños artísticos, consiguió comandar uno de los imperios que más millones generan.

Fue la responsable de elevar un imperio de la moda, pero sus sueños iban por otro lado. Getty Images

No siempre quienes toman la rienda de los imperios que generan millones de dólares tienen el sueño de ser quienes los llevan adelante. En algunos casos, sus deseos van a contramano de lo que termina siendo su principal fuente de ingresos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Miuccia Prada tenía otros planes para su vida, ya que era una apasionada del arte y soñaba con ser mimo. Pero las vueltas de la vida la llevaron a ser la cabeza de una de las compañías más glamurosas del planeta, la cual le permitió tener una de las fortunas más grandes del mundo.

Prada Brigitte Lacombe La mujer que heredó uno de los gigantes de la moda. Brigitte Lacombe La historia de Miuccia Prada y cómo manejó un gigante de la moda Nacida en Milán, es hija de Luigi Bianchi y Luisa Prada. Fue adoptada por su tía y logró un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de la ciudad italiana. Si bien parecía destinada a quedarse con el imperio familiar, su camino personal era convertirse en mimo profesional.

Apasionada por el arte, se formó en una escuela de mimos del Teatro Piccolo y actuó durante cinco años. Pero tras su frustrado paso por el mundo del espectáculo, junto a su esposo Patricio Bertelli tomó las riendas de la empresa de la familia que se destacaba por producir artículos de lujo.

Bajo el mando de Miuccia y su pareja, Prada adquirió Sander, Helmut Lang y al fabricante de calzado Church & Co. Con 250 tiendas esparcidas por el mundo, consiguieron ser una de las marcas más buscadas por la clase alta. Recién renunció a su cargo como única directora creativa en 2020, aunque mantiene una gran influencia dentro de la compañía.

Miles de millones: el patrimonio de Miuccia Prada El patrimonio de Miuccia Prada está estimado en 7 mil millones de dólares en la actualidad según distintos medios especializados. Sus ingresos provienen de su participación como directora creativa de Prada, en especial en el diseño de ropa para mujeres. Mantiene un perfil bastante bajo pese a ser una figura importante dentro de las personas de mayor poder adquisitivo del mundo. Junto a su pareja tienen dos hijos, pero aún viven en el apartamento donde ella nació. Su hijo mayor es Lorenzo Bertelli, un reconocido piloto de rally.

Temas Millones