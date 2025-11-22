Llegó a ser el hombre más rico de China, pero terminó perdiendo todo por corrupto: quién es Huang Guangyu + Seguir en









Fue uno de los empresarios que inspiró a millones por sus comienzos, pero detrás de su éxito se ocultaban varios delitos.

Logró ganar miles de millones y perdió todo por sus delitos. Freepik

Todo lo que sube tiene que bajar dice el dicho, aunque en el caso de uno de los hombres que más millones generó en China no fue una cuestión de fuerza de gravedad. Consiguió posicionarse como una de las figuras más poderosas, pero su propia ambición fue su principal enemigo.

Huang Guangyu tuvo orígenes humildes en el país asiático y era un ejemplo de cómo con muy poco se podía obtener demasiado. Pero su caída fue tan grande y tan polémica que al día de hoy se habla de cómo uno de los millonarios más importantes quedó en la ruina por sus actos de corrupción.

Huang Guangyu The Wall Street Journal Pasó de ser uno de los magnates más poderosos de China a ser acusado de varios casos de corrupción. The Wall Street Journal Cómo Huang Guangyu llegó a ser el más millonario de su país Nacido en una familia pobre de Shantou, Guangyu comenzó en su adolescencia vendiendo libros de segunda mano y botellas plásticas usadas para reciclaje, con el fin de forjar su propio imperio. Desde muy joven demostró talento para los negocios.

Se mudó a Pekín y consiguió un pequeño préstamo de 3200 dólares, con el cual decidió invertir para vender electrodomésticos baratos. Gracias a su pasión empezó a escalar en el mundo empresarial y mostrar un gran éxito a nivel resultados. Así entró también al negocio inmobiliario.

Con el correr de los años consiguió sus primeros millones, con los aires acondicionados y los teléfonos móviles como principales artículos a la venta. Expandió ese modelo de negocio hasta lograr 1200 franquicias en 200 ciudades de China, adquiriendo gran relevancia.

La caída del magnate: de los millones a la cárcel Si bien logró tener una fortuna de 2.5 mil millones de dólares pese a que el gobierno chino se quedó con el 25% de su compañía, detrás de su gran trabajo había muchos escándalos. Fue culpado por los cargos de abuso de información, soborno, fraude y otros crímenes que no fueron de conocimiento público. La pena fue de 14 años de prisión, pagar una multa de 90 millones de dólares y la confiscación de bienes personales por un valor de 30 millones. Para su fortuna, el cambio cultural en su país lo salvó de la pena de muerte, un castigo común años atrás.

