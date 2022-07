Acciones de Netflix saltaron más de 7% ante expectativa sobre mayores suscriptores

En este contexto, el S&P 500 ganó 22,89 puntos, o un 0,58%, a 3.959,58 unidades, mientras que el Nasdaq subió 185,15 puntos, o un 1,58%, a 11.898,30. El Promedio Industrial Dow Jones subió 44,10 puntos, o un 0,14%, a 31.871,15.

Otros valores de alto crecimiento subieron tras las previsiones del proveedor de servicios de streaming Netflix, incluidos los de Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp y Meta Platforms Inc.

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc ganó un 0,6% antes de reportar sus resultados tras el cierre del mercado.

"Los precios de las acciones tienden a ser una montaña rusa. Están actualmente a merced de la inflación, las tasas de interés y los ganancias", dijo Terry Sandven, estratega jefe de renta variable de U.S. Bank Wealth Management.

"Vamos a necesitar otra serie de ciclos de resultados para confirmar si la inflación se está controlando o no".

Los analistas esperan que las ganancias agregadas de las empresas del S&P 500 crezcan un 5,9% interanual en esta temporada de resultados, menos que la estimación del 6,8% del comienzo del trimestre, según datos de Refinitiv.

La inflación galopante llevó inicialmente a los mercados a prever una subida de las tasas de interés de 100 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal, pero algunas autoridades de política monetaria señalaron un aumento de 75 puntos básicos.

Proyecciones tercer trimestre

Netflix Inc. comunicó el martes que perdió 970.000 suscriptores de abril a junio, evitando el peor escenario proyectado por la empresa, pero ofreció una previsión por debajo de las expectativas de Wall Street para el trimestre actual.

La empresa tiene previsto lanzar un servicio con publicidad el año que viene y advirtió que la fortaleza del dólar también está afectando los ingresos obtenidos de los suscriptores fuera de Estados Unidos.

Netflix había advertido en abril que esperaba perder 2 millones de clientes en el trimestre actual, conmocionando a Wall Street y planteando dudas sobre sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.

Si bien las deserciones del segundo trimestre no fueron tan pronunciadas como se esperaba, Netflix estimó que sus nuevas incorporaciones de clientes entre julio y septiembre ascenderían a 1 millón.

En una carta a los accionistas, la empresa dijo que había examinado más a fondo la ralentización, que había atribuido a una serie de factores, como contraseñas compartidas, la competencia y una economía débil.

Netflix sigue siendo el servicio de streaming dominante en todo el mundo, con casi 221 millones de suscriptores de pago en el planeta.