Netflix lanza plan "low cost" tras confirmar que cobrará por compartir la cuenta

“Hoy, la gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix, podemos incluirlo en el plan con anuncios”, dijo el co CEO de Netflix, Ted Sarandos. “Hay algunas cosas que no, sobre las que estamos hablando con los estudios, pero si lanzamos el producto hoy, los miembros en el plan de anuncios tendrían una gran experiencia. Eliminaremos contenido adicional, pero ciertamente no todo, pero no creemos que sea un freno material para el negocio”.

“Ciertamente es bueno tenerlo”, dijo por su parte director financiero Spencer Neumann. “Pero no es imprescindible. Como dice Ted, podemos lanzar hoy sin ningún derecho adicional de autorización de contenido. Ojalá podamos complementar eso, pero seremos disciplinados en lo que hacemos”.

Los ejecutivos tampoco especificaron qué contenido no estaría disponible de inicio en el plan con publicidad.

Una medida para frenar la fuga de suscriptores

El plan de suscripción con anuncios de Netflix llega como una manera de frenar su fuga de suscriptores. Netflix había rechazado anteriormente la idea de implementar anuncios en la plataforma; sin embargo, ahora lo está adoptando para frenar la fuga de suscriptores que ha experimentado este año.

La compañía perdió 200.000 suscriptores en el primer trimestre de 2022. Este martes, el gigante de streaming dijo que perdió 970.000 suscriptores en el segundo trimestre del año; había proyectado una pérdida de 2 millones.

La desaceleración del crecimiento de Netflix se atribuye a una serie de factores, incluidas las tensiones económicas, el intercambio de contraseñas y una mayor competencia en los servicios de streaming.