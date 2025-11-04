Olvidaba sus trabajos en la universidad y gracias a eso creó un servicio que lo hizo multimillonario: de cuánto es la fortuna de Drew Houston







El empresario tecnológico que transformó algo que le puede pasar a cualquiera en una idea que vale millones.

Drew Houston, el creador de Dropbox. Un millonario tecnologico que creo su fortuna, tras un descuido.

Drew Houston, fundador de Dropbox, transformó su frustración por perder una memoria USB, con trabajos universitarios en una solución global para el almacenamiento en la nube. La idea que lo volvió millonario, surgió durante un viaje en autobús desde Boston a Nueva York en 2006, cuando se dio cuenta de que necesitaba un sistema que le permitiera acceder a sus archivos desde cualquier lugar, sin depender de dispositivos físicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Houston, egresado en Ciencias de la Computación del MIT, desarrolló un prototipo inicial que no solo resolvió su problema personal, sino que también identificó una necesidad masiva en el mercado. Junto a su compañero de estudios Arash Ferdowsi, cofundó Dropbox en 2007 con un financiamiento inicial de 15.000 dólares de la aceleradora Y Combinator. La plataforma se lanzó oficialmente en 2008, durante la conferencia TechCrunch50, donde rápidamente llamó la atención por su simplicidad y eficiencia.

drew houston 6.webp La carrera de Drew Houston El éxito de Dropbox se basó en su capacidad para eliminar la dependencia de dispositivos físicos y ofrecer un acceso remoto seguro a archivos, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. En sus primeros años, la empresa utilizó una estrategia de marketing viral, promocionando el servicio en foros como Reddit y Slashdot. Esto permitió que la base de usuarios creciera de 5.000 a 75.000 personas en pocos días, consolidando su posición como una de las startups más exitosas de Silicon Valley.

Un momento clave en la historia de Dropbox ocurrió en 2011, cuando Steve Jobs intentó adquirir la compañía. El fundador de Apple les dijo que Dropbox era "una función, no un producto" y amenazó con competir directamente con su propio servicio, iCloud. Sin embargo, Houston y Ferdowsi rechazaron la oferta y continuaron desarrollando su plataforma. Con el tiempo, Dropbox dejó de depender de Amazon Cloud y comenzó a operar con servidores propios, expandiendo su alcance a más de 175 países y ofreciendo versiones en español, alemán, japonés y francés.

En 2018, Dropbox salió a bolsa con una capitalización de mercado de 30.000 millones de dólares, lo que consolidó a Houston como uno de los emprendedores tecnológicos más influyentes de su generación. Actualmente, la plataforma supera los 700 millones de usuarios en todo el mundo y sigue siendo un referente en almacenamiento en la nube.

El patrimonio de Drew Houston Según la revista Forbes, el patrimonio neto de Drew Houston asciende a 2.200 millones de dólares en 2025. Como mayor accionista individual de Dropbox, con más del 20% de las acciones, Houston se posiciona entre los emprendedores más ricos del sector tecnológico. Además de su rol en Dropbox, Houston se unió a la junta directiva de Meta (Facebook) en 2020, lo que refuerza su influencia en el mundo tecnológico y empresarial. Su historia sigue siendo un ejemplo de innovación y perseverancia para emprendedores en todo el mundo.