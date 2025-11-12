Con visión y riesgo, Rustam Tariko transformó una vida humilde en una empresa que mueve millones y marca tendencia en toda Europa del Este.

Muchos sueñan con transformar su vida, pero pocos lo consiguen. Rustam Tariko empezó desde abajo, trabajando bajo la nieve para ganarse unos rublos. Hoy, su fortuna asciende a miles de millones , y su historia inspira tanto como sorprende.

Sin privilegios ni atajos, este magnate ruso construyó un imperio desde cero y se convirtió en uno de los nombres más fuertes del negocio del vodka premium y las finanzas en su país.

Nació en 1962 en Menzelinsk, una ciudad de Tatarstán, y a los 17 años se mudó a Moscú. Allí, mientras estudiaba, trabajaba como barrendero a temperaturas de -20°C . Esa etapa lo marcó: con esfuerzo y sin excusas, empezó a dar sus primeros pasos como emprendedor.

Rustam Tariko salió de la nada y conquistó un mercado feroz: su imperio mueve millones y su historia rompe todos los moldes del éxito.

Primero lanzó un servicio de limpieza con amigos , luego se convirtió en guía turístico y más tarde cerró un acuerdo con un hotel para reacondicionar habitaciones a cambio de parte del alquiler. Esas iniciativas lo acercaron al mundo empresarial y lo impulsaron a pensar en grande.

En plena apertura económica de la Unión Soviética, Tariko importó chocolates italianos Ferrero Rocher y Kinder Sorpresa, productos hasta entonces reservados para pocos. Eso lo llevó a conseguir la exclusividad para comercializar Martini & Rossi, movimiento que lo posicionó como referente en el mercado de bebidas.

En 1998 lanzó Russian Standard Vodka, una marca nacional de vodka de alta gama. Al año siguiente fundó Russian Standard Bank, que se transformó en uno de los principales bancos de crédito y seguros del país. Así nació el holding Russian Standard Corporation, que emplea a miles de personas.

Miles de millones: el patrimonio de Rustam Tariko

Según distintas fuentes, la fortuna de Tariko se ubica entre 1.100 y 1.750 millones de dólares. Además de sus empresas principales, también invirtió en el sector vitivinícola y compró parte de la compañía polaca CEDC, una de las mayores productoras de vodka del mundo.

Dueño de una visión afilada y un estilo de vida extravagante, Rustam Tariko pasó de quitar nieve a manejar uno de los imperios comerciales más grandes de Europa del Este.