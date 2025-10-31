Recién tiene 20 años y ya es el multimillonario y dueño de 3 empresas de Inteligencia Artificial: ¿Quién es Anas Andaloussi?

Un emprendedor español que apostó por las nuevas tecnologías de muy chico, logró construir un imperio tecnológico propio.

A sus 20 años ya es un multimillonario con 3 empresas bajo su ala.

A los 20 años, Anas Andaloussi ya logró lo que muchos empresarios sueñan conseguir en toda una vida . Su nombre se hizo conocido en los negocios de la tecnología gracias a su habilidad para detectar oportunidades dentro del universo de la inteligencia artificial .

Con una mentalidad emprendedora y siendo muy disciplinado, el joven español consiguió crear tres compañías rentables sin ayuda externa. Hoy figura entre los empresarios más prometedores de Europa y su historia se convirtió en un ejemplo para una nueva generación.

Nacido en Canarias, Anas Andaloussi descubrió desde muy chico su interés por el mundo digital . A los 13 años abrió un blog sobre videojuegos, con el que ganó apenas cuatro euros, pero esa experiencia fue suficiente para demostrarle que podía generar ingresos desde su computadora.

A los 14 ya ganaba el equivalente a un salario mínimo en España y a los 18 alcanzaba los 10.000 euros mensuales. Aunque empezó la universidad, al poco tiempo entendió que el formato académico tradicional no lo inspiraba y decidió dejar los estudios para enfocarse en sus proyectos.

Su determinación dio resultados en 2024, cuando fue incluido por la revista Forbes en la lista 30 Under 30 , que reconoce a los jóvenes más influyentes del mundo empresarial. En distintas entrevistas explicó que prefiere mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por los reconocimientos, ya que su meta principal es seguir aprendiendo y mejorando cada día.

En su adolescencia sufrió la pérdida de sus primeros ahorros cuando una plataforma bloqueó su cuenta con cerca de mil euros, un golpe que Anas transformó en aprendizaje y motivación para continuar creciendo.

Patrimonio de Anas Andaloussi en 2025

A pesar de su corta edad, Andaloussi ya maneja tres empresas de inteligencia artificial que juntas facturan cerca de 3 millones de euros al año. La primera fue Escríbelo.AI, una plataforma que crea artículos optimizados para buscadores y ayuda a empresas a posicionarse mejor en internet.

Después lanzó QuickTok.AI, centrada en la producción automatizada de videos para redes sociales, y UDIA, una universidad online dedicada a formar nuevos talentos en inteligencia artificial. Esta última ya capacitó a más de 1.500 personas en menos de un año.

El joven empresario decidió autofinanciar todos sus proyectos, reinvirtiendo sus propias ganancias para mantener el control total sobre sus decisiones. Según explicó, esa estrategia le permitió valorar cada gasto y tomar decisiones más responsables.

Anas Andaloussi asegura que su objetivo no es sólo acumular dinero, sino continuar aprendiendo, creando herramientas útiles y expandiendo su conocimiento en el mundo de la inteligencia artificial.