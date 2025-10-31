Consiguió una fortuna de miles de millones al comprar empresas al borde de la quiebra: quién es Michael Ashcroft

Logró encontrar la receta perfecta para multiplicar sus millones y convertirse en uno de los empresarios más ricos de Europa.

Son muchos los que aseguran que no hay recetas para generar miles de millones , aunque a veces no es tan así como se dice. Hay quienes utilizaron la misma fórmula y lograron asegurarse grandes fortunas en el mundo de los negocios.

Michael Ashcroft repitió el mismo proceso en distintas compañías y garantizó el éxito financiero de empresas que parecían estar destinadas a la ruina total. Esto le otorgó una fortuna de millones y ubicarse entre los magnates más importantes del sector.

Ashcroft inició su carrera con un préstamo bancario de 20 mil dólares que utilizó para fundar su compañía de consultoría especializada en adquisiciones de empresas en dificultades financieras.

La oportunidad inicial llegó con Uni-Kleen , una empresa de servicios de limpieza que enfrentaba serios problemas de liquidez y tenía 1000 empleados en riesgo de despido. La adquirió por el precio mínimo de un dólar , asumiendo todas sus deudas. Durante los siguientes tres años implementó un plan agresivo de reducción de costos, renegociación de contratos con proveedores y mejora en la productividad de los trabajadores. El resultado fue una compañía rentable que vendió por 1.7 millones de dólares.

Luego identificó en ADT Security Services una joya oculta: una empresa líder en sistemas de alarmas que sufría problemas internos de gestión y sobreendeudamiento. La adquirió por 50 millones de dólares . Inmediatamente cerró divisiones que no generaban ingresos suficientes, contrató ejecutivos experimentados y expandió la red de clientes en mercados internacionales.

La venta de ADT a Tyco International por 6.7 mil millones de dólares representó la mayor ganancia de su carrera hasta ese momento. Con los fondos obtenidos, entró en el sector financiero de Belice comprando Belize Bank, una institución local con problemas de cartera vencida. Aplicó el mismo manual: saneó el balance, digitalizó operaciones y expandió servicios.

El mismo modelo puso en práctica en OneSource, que luego vendió por 230 millones de dólares tras optimizar su cadena de suministro. La clave de su éxito radica en tres pilares: comprar durante la crisis cuando los precios están deprimidos, eliminar ineficiencias operativas y vender cuando el mercado valora.

Miles de millones: el patrimonio de Michael Ashcroft

La riqueza actual de Ashcroft se calcula en 1.4 mil millones de dólares según la revista Forbes. La mayor parte proviene de las ventas históricas de ADT y British Car Auctions.

En el ámbito filantrópico, Ashcroft firmó The Giving Pledge, el compromiso iniciado por Warren Buffett y Bill Gates para donar al menos la mitad de la fortuna en vida o al fallecer. Destina aproximadamente 10 millones de dólares anuales a organizaciones como Crimestoppers, que combate el crimen anónimo y una de sus donaciones más destacadas fue 6.5 millones de dólares a Anglia Ruskin University para financiar estudios de estudiantes de bajos recursos.