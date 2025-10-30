Se fue de su país con solo 50 dólares y se convirtió en un empresario millonario: la historia de Vivek Ranadivé







De Bombay a la NBA, Vivek Ranadivé levantó un imperio tecnológico y amasó millones con visión, audacia y un instinto empresarial fuera de serie.

Con solo 50 dólares y muchas ideas, Vivek Ranadivé construyó una carrera brillante y acumuló millones en el mundo de la tecnología y el deporte. Kyle Terada/USA TODAY Sports

Con apenas 50 dólares en el bolsillo y una maleta cargada de sueños, un joven nacido en India cruzó medio mundo para iniciar su camino en Estados Unidos. Hoy, su nombre circula entre los grandes del negocio global y su historia inspira a quienes sueñan con transformar sus ideas en millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las criptomonedas y las tecnologías emergentes ocupan la atención del mercado, pero figuras como Vivek Ranadivé demuestran que el ingenio, la visión y la persistencia pueden generar imperios incluso antes de la era digital.

Vivek Ranadivé Llegó a EE.UU. sin nada, apostó por la tecnología y terminó generando millones: el camino imparable de Vivek Ranadivé hacia el éxito. Rocky Widner - NBAE / Getty Images De la tecnología a las inversiones: quien es Vivek Ranadive Nacido en Bombay, Ranadivé llegó a los Estados Unidos a los 17 años. Se formó como ingeniero en el MIT y luego cursó un MBA en Harvard. Su instinto para los negocios apareció temprano: durante su paso por el MIT, diseñó un sistema digital de distribución de periódicos.

En 1985 fundó Teknekron Software Systems, con el objetivo de modernizar Wall Street. Su solución, llamada "Information Bus", integró datos en tiempo real para revolucionar las salas de operaciones financieras. Poco después nació TIBCO Software, empresa que llevó esa tecnología a industrias como la energía, el comercio y la aviación.

Su influencia se extendió más allá del mundo corporativo. En 2013 lideró la compra de los Sacramento Kings, convirtiéndose en el primer propietario principal de origen indio en la NBA. Con su enfoque tecnológico, impulsó cambios innovadores en el equipo y en su estadio.

Ranadivé también escribió varios libros sobre tecnología, decisiones empresariales y liderazgo. En todos ellos, destaca la importancia de actuar con información precisa y en el momento justo. Cientos de millones: el patrimonio de Vivek Ranadive Gracias a su visión en los negocios, Vivek Ranadivé acumuló una fortuna de 800 millones de dólares. Su mayor hito fue transformar TIBCO en una compañía de referencia mundial en software de infraestructura. La compra de los Sacramento Kings también marcó su perfil como inversor deportivo. En ese movimiento, evitó que el equipo se trasladara a otra ciudad y construyó uno de los estadios más avanzados tecnológicamente de la liga. La franquicia no siempre logró resultados deportivos sobresalientes, pero bajo su liderazgo multiplicó su valor. Hoy, los Kings están tasados en aproximadamente 4.000 millones de dólares. Desde su llegada con 50 dólares hasta convertirse en un referente del mundo empresarial, la historia de Vivek Ranadivé refleja el impacto de combinar educación, estrategia y coraje.

Temas Millones