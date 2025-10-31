Pasó de la ruina a los millones y hoy admitió no tener dinero: que pasó con Francis Ford Coppola







El aclamado director perdió millones con sus últimas apuestas y deberá tomar medidas drásticas para recuperar algo de su dinero.

Ganar millones siempre es una misión difícil para la mayoría, pero para otros, hay situaciones mucho más complicadas pese a contar con grandes fortunas. A la hora de invertir, no siempre dan resultados y se pierden grandes cantidades de dinero.

Francis Ford Coppola logró una gran fortuna con sus trabajos en la industria del cine, pero el hecho de querer darle vida a sus propios proyectos lo ha llevado casi a la ruina. Incluso, fue obligado a tomar medidas bastante drásticas para poder tener algo de dinero en la actualidad.

Francis Ford Coppola AFP Sus proyectos lo hicieron perder una gran fortuna y tuvo que tomar una importante decisión para recuperarse económicamente. AFP Qué pasó con la fortuna de Francis Ford Coppola El ganador del premio Óscar ha logrado contribuir al mundo del cine en distintos roles: escritor, productor y sobre todo como director. Con grandes éxitos como las primeras dos películas de "El Padrino", "Apocalypse Now" y "The Outsiders", consiguió ganar varios millones.

Esto lo llevó a fundar su propio estudio, que opera de manera independiente, llamado "American Zoetrope". Con él apunta a realizar películas innovadoras con apuestas a directores o actores no tan conocidos, además de contar con distintos negocios como viñedos, complejos turísticos o restaurantes.

Su gran error ha sido apostar por películas que no garantizaban de éxito. Francis Ford Coppola no solo arriesgó su dinero en proyectos que consideraba valiosos, también puso en juego su reputación, que se vio afectada por filmes que no impactaron en el público y, por ende, generaron fuertes pérdidas económicas.

El último gran fracaso fue "Megalópolis", un proyecto que parecía ser su sueño pero que no logró interesarle a la audiencia. El presupuesto fue de más de 120 millones de dólares, los cuáles puso de su bolsillo. Para poder llevarlo a cabo, vendió sus bodegas con el objetivo de tener total poder a la hora de tomar decisiones. Lamentablemente para él, la película solo recaudó 14 millones de dólares en todo el mundo. Una subasta de emergencia para recuperar sus millones La situación para Francis Ford Coppola en el ámbito económico se derrumbó totalmente. Más de 100 millones de dólares de pérdida era un número que para sus propias finanzas parece imposible de recuperar, por lo que debió tomar una seria decisión para poder estabilizarse. El director pondrá a la venta en una subasta parte de la colección de relojes que tiene en su poder. Entre ellos, uno que fue regalo de su difunta esposa, Eleanor. Esta subasta se llevará a cabo el 6 de diciembre en Nueva York con el objetivo de juntar algunos millones que lo ayuden a seguir invirtiendo en producciones y recuperar la confianza en sus trabajos.

