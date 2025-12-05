Adiós a los estornudos y la tos: el invento perfecto para los alérgicos al pelo de perros y gatos + Seguir en









Una solución pensada para millones de hogares que buscan reducir alergias y mantener el aire limpio.

El dispositivo conquista a millones gracias a su detección precisa de partículas y un flujo de aire diseñado para reducir pelos y olores. Pixabay

Las alergias ya complican la vida de millones de personas cada temporada, y cada año crece el interés por soluciones que alivien la congestión en casa. Frente a ese escenario, un nuevo invento gana terreno entre quienes conviven con animales.

El aire cargado de pelos y olores se vuelve un problema diario para quienes aman a sus mascotas. Por eso surge un purificador que promete cambiar la rutina y mejorar la calidad de vida dentro del hogar.

1366_2000 (2) Una alternativa que atrae a millones de usuarios al combinar tecnología avanzada con un sistema pensado para aliviar alergias por pelo de mascotas. Foto: Xiaomi Millones lo buscan: de qué trata este novedoso dispositivo El nuevo purificador de aire de Xiaomi apunta directo a quienes conviven con perros y gatos. Su diseño nació para combatir pelos flotando y aromas fuertes, algo que crece con el calor y las mudas de pelaje. Este modelo se enfoca en limpiar el ambiente desde la base, con una estructura interna preparada para mover el aire con mayor precisión.

La marca incorpora una fórmula de carbón activo triplemente modificada, pensada para neutralizar olores difíciles como los de boca, sudor o excrementos de mascotas. Esa combinación se vuelve uno de los puntos más buscados por el público, sobre todo en viviendas pequeñas.

Otro detalle fuerte es la circulación. El equipo usa un sistema de doble lengüeta helicoidal que impulsa el aire por dos salidas, lo que baja notablemente la presencia de pelos en suspensión. En la práctica, esto redunda en un ambiente más limpio, incluso en momentos de mayor actividad de los animales.

Además, el dispositivo conversa con robots de limpieza del ecosistema Xiaomi Mijia. Cuando detecta zonas con más suciedad o acumulación de pelo, le indica al robot dónde debe actuar. La sincronización vuelve todo más eficiente y evita limpiezas innecesarias. Todas las funciones del purificador Otro punto destacado es su algoritmo antiestrés para mascotas. El equipo mide partículas como PM1 y PM2.5, además de polvo, humedad y temperatura, para ajustar el funcionamiento sin sobresaltos que puedan inquietar a perros y gatos. La pantalla frontal incorpora un ícono de mascota que permite ver los datos de manera clara. La parte superior del purificador también suma utilidad. Se puede retirar y usar como plataforma para colocar juguetes pequeños, algo que juega a favor del confort del animal. El precio en China ronda los 304 euros, lo que lo ubica entre los modelos más avanzados de la marca.

