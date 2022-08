Genomic Summit 2022: el evento de genómica más grande de América Latina anuncia programación oficial

“La difusión del conocimiento es sumamente importante, por eso, Dasa Genómica invierte en un evento enfocado en las innovaciones en el área de la genómica. De esta manera, compartimos lo más moderno y tecnológico del mercado de la medicina de precisión en Brasil y América Latina, para contribuir cada vez más a la medicina personalizada. Es el futuro de la medicina que ya está presente”, dice Gustavo Riedel, director de negocios de genómica e investigación clínica de Dasa.

El Genomic Summit 2022 contará con 32 conferencias. Se dividirán en dos días, con cuatro salas simultáneas por día. Cada sala cubrirá un área de actividad de Dasa Genómica: reproducción humana y medicina fetal, oncología y oncogenética, oncohematología, cardiología, farmacogenómica, enfermedades raras y el nuevo frente oftalmológico, lanzado en junio de este año. La sala de oftalmología contará con una conferencia de la Dra. Juliana Sallum, Head de Oftalmología en Dasa Genómica, sobre la importancia de las pruebas genéticas en oftalmología y terapias génicas.

La clase magistral será impartida por la doctora en genética norteamericana Dra. Noura S Abul-Husn, profesora adjunta de Medicina y Genética, jefa fundadora de la División de Medicina Genómica en el Departamento de Medicina y Directora Clínica del Instituto de Salud Genómica en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, Nueva York. El tema será “Medicina Genómica en poblaciones con diversidad y mezcla genética”, que brindará una visión general de los beneficios de realizar un mapeo genético.

Entre los disertantes internacionales también se encuentran la oncogenista peruana Dra. Mev Dominguez-Valentin, científica del Instituto de Investigación del Cáncer del Hospital Universitario de Oslo, Noruega, directora del equipo científico del Grupo Europeo de Tumores Hereditario (EHTG) y miembro del equipo científico del Grupo Latinoamericano de Tumores Hereditario (LA-GETH). Ella hablará sobre el riesgo de cáncer y mortalidad en el Síndrome de Lynch.

El ginecólogo y obstetra alemán Dr. Robert Fischer, Residente de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario de Münster, Alemania, y miembro de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM), del comité científico de EXCEMED (anteriormente Serono Symposia International Foundation) y miembro fundador de la Sociedad Europea para la Reproducción Humana (ESHRE), impartirá una conferencia sobre análisis genético de cuerpos polares.

El norteamericano Dr. Ryan Nelson, Médico Director de Medicina de Precisión y Profesor Adjunto de Medicina de la Universidad de Utah en Estados Unidos, hablará sobre farmacogenómica e inteligencia artificial para el manejo de enfermedades crónicas en atención primaria.

Se enviará un certificado a los participantes que vean en vivo al menos el 60% de la programación en uno de los dos días del evento.

Consulta la programación completa:

24 de agosto:

Apertura

15:00 - Apertura del evento

15:05 - Apertura de la conferencia magistral

15:10 – Magna – Medicina Genómica en poblaciones con diversidad genética y mestizaje

Noura S Abul-Husn, MD, PhD - Professora Associada de Medicina e Genética, chefe fundadora da Divisão de Medicina Genômica do Departamento de Medicina e Diretora Clínica do Instituto de Saúde Genômica da Icahn School of Medicine, em Mount Sinai, em Nova York, en los Estados Unidos

Panel de Oftalmología:

16:00 - Genética del segmento anterior. Enfermedades de la córnea, el cristalino y el glaucoma

Eduardo Silva - Director de CRI-OftaPed, Hospital Dona Estefânia y Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, en Portugal

17:00 – Distrofias Retinianas

René Moya – cirujano y especialista en genética ocular, Profesor Adjunto de Oftalmología de la Universidad de Chile y Director del Departamento de Retina y Genética Ocular del Hospital del Salvador en Santiago, Chile

18:00 – Retinoblastoma

Luiz Fernando Teixeira - Oftalmólogo del Departamento de Oftalmología de la Universidad Federal de São Paulo

19:00 - Importancia de las pruebas genéticas en oftalmología y terapias génicas

Juliana Sallum – Jefa de Oftalmología de Dasa, Doctora en Oftalmología por la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp) y por la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, tiene especialización en Genética Clínica por la Sociedad Brasileña de Genética Clínica (SBGC) . Profesor afiliado y jefe de la Sección de Genética Ocular del Departamento de Oftalmología de la Unifesp.

Panel de Cardiología:

16:00 - Nuevo consenso mundial sobre pruebas genéticas en enfermedades del corazón. ¿Que ha cambiado?

Luciana Sacilotto - Médica del Ambulatorio de Arritmias Genéticas del InCor HC FMUSP, Doctora en Ciencias por la USP y Especialista en Arritmia Clínica por la SOBRAC

17:00 - Riesgo de lípidos residuales. ¿Cómo acercarse?

Dr. Eduardo Gomes Lima – Doctor en Cardiología por la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, Prof. Colaborador de la Facultad de Medicina de la USP, Médico Asistente de la Unidad Clínica de Aterosclerosis del Instituto del Corazón del Hospital das Clínicas de la Facultad de Medicina de la USP y Coordinador de Enseñanza e Investigación del Hospital Nove de Julho, en São Paulo, Brasil

18:00 - Muerte súbita durante la actividad física. ¿Qué es importante saber?

Fabricio Braga – Máster en Cardiología de la UFRJ, Director Médico del Laboratorio de Rendimiento Humano, Director Médico de la Confederación Brasileña de Triatlón y Miembro del Comité de Seguridad de IRONMAN Brasil

19:00 - Miocardiopatías en la infancia: actualización del Registro Carisma

Aurea Grippa – Doctoranda y Maestra en Ciencias Cardiovasculares de la UFF, responsable de Cardiología Pediátrica y Fetal del CHN-Dasa, Cardióloga pediátrica y fetal del Instituto Nacional de Cardiología – INC, miembro titular de las Sociedades Brasileñas de Cardiología y Pediatría

Panel de Oncogenética:

16:00 – Riesgo de cáncer y mortalidad en el síndrome de Lynch

Mev Dominguez-Valentin – Científica del Instituto de Investigación del Cáncer del Hospital Universitario de Oslo (Noruega), Directora del equipo científico del European Hereditary Tumor Group (EHTG) y miembro del equipo científico del Latin American Hereditary Tumor Group (LA- GET).

17:00 - Integración de datos funcionales para clasificación de variantes en BRCA1

Álvaro Monteiro – PhD, Senior Member del Departamento de Epidemiología del Cáncer del Moffitt Cancer Center en Florida, EE.UU.

18:00 – Puntuación de riesgo poligénico de próstata

Maria Aparecida Koike – Profesora Asociada del Departamento de Radiología y Oncología de la Facultad de Medicina de la USP y Coordinadora del grupo de Oncogenómica del Centro de Investigación Traslacional en Oncología del Instituto del Cáncer del Estado de São Paulo.

19:00 - Hallazgos inesperados en pruebas moleculares de cáncer

Jeffrey Weitzel - MD. Doctor en Oncogenética, Vicepresidente de Asuntos Médicos de Cáncer Hereditario de Natera y Profesor Honoraria de Oncología de la Escuela Latinoamericana de Oncología.

Panel de Reproducción Humana:

16:00 – ¿Todavía hay espacio para pruebas genéticas que evalúen aneuploidías en cuerpos polares?

Robert Fischer - Residente en Obstetricia y Ginecología en el University Hospital Münster, Alemania, y la Universidad de Nottingham, Reino Unido, miembro de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM), miembro fundador de la Sociedad Europea para la Reproducción Humana (ESHRE) y miembro del comité científico de EXCEMED (antes Fundación Internacional Serono Symposia).

17:00 - Implicaciones bioéticas en genómica y edición de genes

Dr. Michel Satya Naslavsky - Doctor en Genética por la USP y profesor del Departamento de Genética y Biología Evolutiva del Instituto de Biociencias de la USP e Investigador del Centro de Investigaciones sobre Genoma Humano y Células Madre de la USP, en São Paulo, Brasil

18:00 - Receptividad Endometrial

Luis Alcantaras – Biólogo especialista en biología molecular y bioinformática. PHD de la Universidad de Alicante, España, y co-fundador de Bioarray.

19:00 - Timelapse e IA en evaluación embrionaria: cómo interpretar los resultados y mejorar las posibilidades de embarazo

Edson Borges - Coordinador general del posgrado en reproducción asistida del Instituto Sapientiae y Director Científico del Grupo Médico de Fertilidad

25 de agosto

Panel de Oncología:

16:00 – Inmunología del cáncer

Jerome Galon - Subdirector del Departamento de Oncología Básica y Clínica (DOBC), Coordinador de la Maestría en Farmacología, Director de Investigación de Primera Clase - Director del Laboratorio de Inmunología Integrativa del Cáncer (INSERM), Francia

17:00 - Futuro de las pruebas moleculares en Oncología

Svetlana Nikic - Subdirectora del Departamento de Oncología Básica y Clínica (DOBC), Coordinadora de la Maestría en Farmacología, Gerente Senior de Desarrollo de Mercado en Oncología en Illumina

18:00 - Metilación centrada en el sistema nervioso central

David Capper - Profesor de Neuropatología Molecular en el Instituto de Neuropatología del Hospital Universitario Charité en Berlín, Alemania

19:00 - Impacto de la detección de enfermedad residual molecular basada en el ADN tumoral circulante en la realización y diseño de estudios clínicos para tumores sólidos

Pashtoon M. Kasi - Director de Investigación de Cáncer de Colon, Investigación de Biopsia Líquida en el Centro de Cáncer Sandra y Edward Meyer en Weill Cornell Medicine Englander Institute of Precision Medicine, Nueva York, EE. UU.

Panel de Farmacogenómica:

16:00 - Resultados económicos y clínicos de un Programa de Salud de Precisión

Jeffrey A. Shaman - PhD, MS, director científico de Coriell Life Sciences, Filadelfia, EE. UU.

17:00 - Aplicaciones clínicas de la farmacogenómica en Cardiología

Luis A. Quiñones - Bioquímico, Ph.D. en Ciencias Biomédicas, Subdirector del Departamento de Oncología Básica y Clínica (DOBC) y Coordinador de la Maestría en Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica y Medicina Personalizada

18:00 - Aplicaciones clínicas de la farmacogenómica en Oncología

Luis A. Quiñones - - Bioquímico, Ph.D. en Ciencias Biomédicas, Subdirector del Departamento de Oncología Básica y Clínica (DOBC) y Coordinador de la Maestría en Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica y Medicina Personalizada

19:00 - Farmacogenómica e Inteligencia Artificial para el manejo de enfermedades crónicas en atención primaria

Dr. Ryan Nelson – Médico Director de Medicina de Precisión y Profesor Adjunto de Medicina en la Universidad de Utah en los Estados Unidos.

Panel de Enfermedades Raras:

16:00 - Estrategia de Medicina Integral Personalizada en Navarra

Juan Cruz Cigudosa - Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, España

17h - Lectura larga

Nara Sobreira - Profesora asistente en el Departamento de Medicina Genética del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, EE. UU., y consultora de genómica de Dasa

18:00 - Programa de acceso en Chile para pacientes con enfermedades raras

Juan Francisco Cabello - Director del Programa de Becas de Neurología Pediátrica de la Universidad de Valparaíso, Chile. Director del Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo, Científico Visitante en Neurología en el Children's Hospital Boston, EE. UU.

19:00 – Acondroplasia: nuevas opciones terapéuticas y retos a superar

Dr. Melita Irving - Genetista de Guy's and St Thomas Hospitals, Londres, Reino Unido, donde se desempeña principalmente en el área de displasias esqueléticas, en la cual es una reconocida experta internacional. Fue presidente de la Sección de Genética Humana de la Royal Society of MedicinePanel de Oncohematología

16:00 - LLA Ph like

Belinda Simoes - Graduada FMRP-USP, Doctora en FMRP-USP, Post-Doctora Universidad Ludwig Maximiliam Munich Alemania y Profesora FMRP-USP hasta 2019.

17:00 - Evaluación de laboratorio del mieloma en la era de los nuevos tratamientos

Roberto Magalhães - Hematólogo MD, PhD, UFRJ. Responsable Técnico y Coordinador de Hematología del Dasa Oncología y Complejo Hospitalario de Niterói (CHN), en Río de Janeiro y Coordinador del Grupo de Hematología y Trasplante de Médula Ósea de Niterói (GHTN)

18:00 – Cáncer y el Microbioma

Daniel Tabak - Hematólogo y Oncólogo Coordinador de Dasa Oncologia,

Fellowship en Hematología-Oncología en la Universidad de Washington en St. Louis, EE. UU., Ex Director del Centro de Trasplante de Médula Ósea (INCA), Director Médico del Centro de Tratamiento del Cáncer (CENTRON) y Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina

19:00 - Perspectivas de futuro en el manejo de la LMC en Sudamérica

Carolina Pavslobisky - Hematóloga Jefa del Departamento de Investigación de Fundaleu (Fundación para Combatir la Leucemia) en Buenos Aires, Argentina