Sin Rihanna: de cuándo es la fortuna de A$AP Rocky, la estrella del rap y pareja de la cantante

El artista neoyorquino acaba de ser padre por tercera vez junto a la exitosa cantante, y combina música, moda y negocios para mantener un patrimonio millonario.

Con discos exitosos, colaboraciones internacionales y contratos de moda, A$AP Rocky construyó una fortuna que lo ubica entre los artistas más influyentes alrededor del mundo.

A$AP Rocky , uno de los nombres más influyentes de la escena del rap mundial, supo construir una carrera que combina música, moda y controversia en partes iguales. Desde sus primeros pasos con el grupo A$AP Mob hasta consolidarse solista con discos que marcaron tendencia como "Long. Live. A$AP" y "Testing" , el artista neoyorquino se convirtió en un ícono de la industria y cultura urbana.

Hoy vuelve a estar en el centro de la conversación, no únicamente por sus logros artísticos, sino por su vida personal: junto a Rihanna, acaba de recibir a su tercer hija , consolidándose una de las parejas favoritas del espectáculo. Así, entre éxitos en las listas de Billboard, colaboraciones históricas y una fortuna millonaria , el cantante demuestra que su legado va más allá de los escenarios.

Rakim Athelston Mayers nació el 3 de octubre de 1988 en Harlem, Nueva York. Su infancia estuvo marcada por dificultades económicas y familiares: su padre fue preso por venta de sustancias ilegales cuando él aún era niño, y su hermano mayor murió en un tiroteo.

Pese a ese contexto adverso, la música fue siempre un refugio . Inspirado por raperos como The Diplomats, 50 Cent y Tupac, comenzó a escribir rimas a los 8 años y a grabar sus primeras canciones cuando todavía era un adolescente.

En 2007 se unió al colectivo A$AP Mob, un grupo que redefinió la escena rapera neoyorquina combinando música, moda y estética. Fue allí donde adoptó el nombre artístico A$AP Rocky. El primer gran salto llegó en 2011 con el lanzamiento de la mixtape "Live. Love. A$AP", que lo catapultó a la fama gracias a temas como "Peso" y "Purple Swag". El sonido fresco y su estilo llamativo lo diferenciaron de inmediato.

En 2013 publicó su primer álbum de estudio, "Long. Live. A$AP", que debutó en el número uno del Billboard 200 e incluyó hits como "F**kin’ Problems" junto a Drake, 2 Chainz y Kendrick Lamar. El éxito lo posicionó como uno de los raperos jóvenes más prometedores.

asap rocky

Tres años después lanzó "At. Long. Last. A$AP" (2015), un disco experimental en el que colaboraron artistas de gran calibre, como Kanye West, Schoolboy Q y Rod Stewart. En 2018 regresó con "Testing", donde exploró sonidos más arriesgados, aunque generó divisiones entre la crítica.

Sin embargo, las polémicas también lo persiguen. En 2019 fue arrestado en Suecia tras una pelea callejera que derivó en un juicio muy mediático. Pasó varias semanas detenido y hasta declarado culpable de agresión, aunque evitó volver a prisión. El episodio desató un debate global, con Donald Trump incluso presionando para su liberación.

Rihanna y A$AP Rocky le dieron la bienvenida a su tercer hija

Mas allá de los éxitos musicales, la vida personal de A$AP Rocky también es noticia. Desde mediados de 2020 está en pareja con Rihanna. El pasado 13 de septiembre dieron la bienvenida a su tercer hija, llamada Rocki Irish Mayers, cuyo nacimiento fue anunciado días después a través de las redes sociales.

rihannaa

La pequeña se suma a la familia que ya habían formado con RZA, de tres años, y Riot, de dos. La elección del nombre mantiene la tradición de usar la letra “R” , un guiño tanto a los suyos propios como a su historia compartida. Según explicaron, “Rocki” evoca fortaleza y resistencia, mientras que “Irish” remite a raíces culturales vinculadas a la mitología celta.

La llegada fue celebrada por ambos como un sueño cumplido. En entrevistas previas, el rapero expresó su deseo de tener una bebé tras dos varones. “Este embarazo se siente diferente, espero que sea una niña”, había comentado antes de la noticia. Rihanna, por su parte, habló en varias ocasiones sobre cómo la maternidad transformó su vida, asegurando que sus prioridades cambiaron radicalmente desde que fue madre por primera vez.

asap rocky2

Patrimonio actual de A$AP Rocky

De acuerdo al medio especializado Celebrity Net Worth, el patrimonio actual de A$AP Rocky se estima en 20 millones de dólares. Esta fortuna se consolidó con las reproducciones en plataformas de streaming, giras internacionales con entradas agotadas y la venta de sus discos.

Además, el artista expandió su influencia al mundo de la moda, participando en eventos de alta costura y colaborando con marcas como Dior, Gucci, Guess y Adidas; siendo considerando un referente del “fashion rap”, esa mezcla de lujo y cultura callejera. También mostró su interés en la actuación, apareciendo en proyectos cinematográficos y en campañas publicitarias.