Trabajaba en Tinder y decidió lanzar su propia app de citas donde las mujeres tienen el control: ¿Quien es Whitney Wolfe?

La empresaria cambió el rumbo de las aplicaciones románticas con Bumble y construyó una fortuna millonaria antes de los 40 años.

En los últimos años, las apps de citas experimentaron un giro profundo . Una de las responsables de este cambio es Whitney Wolfe, quien transformó su experiencia profesional y personal en una plataforma donde las mujeres tienen la primera palabra.

Su historia se debe a la búsqueda de nuevas dinámicas en el mundo digital. Tras abandonar Tinder en medio de un conflicto interno, creó Bumble , una aplicación que desafía los modelos tradicionales y logró posicionarse como la competidora directa de las más populares.

Whitney Wolfe nació en Utah y estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Metodista del Sur. Desde joven participó en actividades filantrópicas y se vinculó con organizaciones estudiantiles. Su ingreso al mundo de la tecnología se dio en 2012, cuando se sumó al proyecto de Tinder como vicepresidenta de marketing . Ahí aportó la idea del nombre y lideró las estrategias que hicieron que la app se vuelva un fenómeno.

En 2014 dejó la compañía tras presentar una demanda por acoso sexual contra el entonces director de marketing y exnovio. Esa experiencia fue decisiva para su futuro, ya que ese mismo año conoció al fundador de Badoo, Andrey Andreev, quien le propuso crear una nueva aplicación de citas con otra perspectiva . Así nació Bumble.

Bumble se diferenció por un punto clave, solo las mujeres pueden iniciar la conversación, y si no lo hacen en 24 horas, la coincidencia desaparece. En pocos meses, la propuesta generó millones de usuarios e impulsó una nueva forma de interacción en línea.

Patrimonio de Whitney Wolfe

Bumble se convirtió en una de las start-ups más valiosas del sector. En 2019, la empresa matriz, Magic Lab, fue adquirida por The Blackstone Group, y Wolfe pasó a tener un rol central en la dirección y el crecimiento de la app. Con una participación cercana al 19%, asumió la conducción de una compañía valuada en más de 3.000 millones de dólares.

Para mayo de 2023, su patrimonio personal ya superaba los 510 millones de dólares, consolidándola como una de las emprendedoras más jóvenes con fortuna propia en Estados Unidos. Además, en 2021 fue reconocida como la multimillonaria más joven del mundo.

Hoy vive en Austin, Texas, con su esposo y sus dos hijos, mientras Bumble continúa ampliando su presencia internacional.