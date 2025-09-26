En el universo digital, millones de personas usan criptomonedas a diario, pero pocos conocen los nombres que impulsaron esta revolución. Nick Szabo aparece como un pionero en el desarrollo de conceptos que hoy sostienen a Bitcoin y otras monedas digitales. Su figura sigue rodeada de misterio e intriga.
El misterioso personaje del mundo cripto que podría ser Satoshi Nakamoto: la historia de Nick Szabo
Millones de usuarios de criptomonedas desconocen al posible cerebro detrás de Bitcoin; Nick Szabo es uno de los nombres más señalados.
La hipótesis de que Szabo sea Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, suma cada vez más interés. Su trayectoria académica y sus investigaciones en contratos inteligentes lo convirtieron en un referente del ecosistema. Sin embargo, su silencio y la obsesión por mantener su privacidad alimentan la leyenda en torno a su identidad.
Quién es Nick Szabo y por qué es uno de los candidatos a ser Nakamoto
Nick Szabo nació en Estados Unidos y se formó en ciencias de la computación y derecho, aunque pronto se volcó de lleno a la criptografía. Desde los años noventa, comenzó a escribir sobre contratos digitales y sistemas de dinero alternativos, mucho antes de que Bitcoin saliera a la luz.
Su propuesta más conocida, Bit Gold, planteaba una moneda digital descentralizada que eliminaba la necesidad de intermediarios. Aunque nunca llegó a consolidarse como sistema práctico, sirvió como antecedente directo de la cadena de bloques que sustenta a Bitcoin.
La influencia de Szabo también se refleja en su teoría de los contratos inteligentes, programas capaces de ejecutar acuerdos automáticamente sin depender de terceros. Estas ideas marcaron un antes y un después en el comercio digital y abrieron camino a proyectos como Ethereum.
A lo largo de su carrera, Szabo defendió la importancia de la privacidad en la era digital y cuestionó el rol de los terceros de confianza. Ese enfoque, sumado a las similitudes entre sus escritos y los textos de Nakamoto, alimenta las sospechas de que él podría estar detrás del seudónimo más famoso de la historia cripto.
