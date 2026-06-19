Una startup cordobesa ganó entre 70 candidatos de la región y llevará su tecnología a un gigante de bebidas

Kiri fue elegida en un programa de innovación abierta impulsado por la multinacional CCU junto con Chile Global Ventures. Podrá aplicar su plataforma Conquer en la operación comercial y logística de la empresa organizadora.

El CEO y fundador de Kiri, Víctor Marqués Acosta (a la derecha), recibió el premio del certamen Innpacta.

El ecosistema emprendedor argentino volvió a sumar una historia de proyección internacional. En un escenario donde las grandes corporaciones buscan cada vez más soluciones desarrolladas por startups para acelerar sus procesos de transformación digital , la cordobesa Kiri consiguió imponerse en una competencia regional y convertirse en la elegida para trabajar junto a CCU , una de las mayores compañías de bebidas de América Latina.

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La empresa ganó la novena edición de CCU Innpacta , una convocatoria de innovación abierta organizada por la multinacional junto con Chile Global Ventures , el brazo de emprendimiento e inversión de Fundación Chile , luego de superar un proceso de evaluación en el que participaron 71 startups provenientes de seis países .

El premio incluye u$s10.000 y, sobre todo, la posibilidad de desarrollar un piloto tecnológico dentro de la operación de CCU para validar su solución en un entorno real.

El desafío propuesto por los organizadores del certamen consistía en encontrar herramientas capaces de mejorar la experiencia digital de los clientes B2B que utilizan la plataforma comercial de CCU denominada “Mi Carro”, fortaleciendo la adopción tecnológica, la analítica y la conexión entre la operación comercial y la realidad del punto de venta.

Después de varias instancias de selección, solo cuatro emprendimientos llegaron al Demo Day final: Toku , Sherpa.AI , Databot y la argentina Kiri , que finalmente obtuvo el primer puesto.

La propuesta ganadora fue Conquer, una suite omnicanal desarrollada por Kiri que integra herramientas de gamificación, inteligencia comercial y optimización logística para incentivar el uso de plataformas digitales, fortalecer la fidelización de clientes y conectar en tiempo real las operaciones comerciales con la logística de distribución.

Según la propia startup, la plataforma está diseñada para que vendedores, distribuidores y clientes puedan trabajar sobre información sincronizada y tomar decisiones más eficientes durante todo el proceso comercial.

La historia de la startup ganadora

Kiri fue fundada en 2012 con el objetivo inicial de resolver problemas concretos de distribuidores y empresas que necesitan digitalizar sus procesos comerciales y logísticos.

Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en una plataforma integral para organizaciones que operan modelos B2B, ampliando su presencia hacia distintos mercados latinoamericanos.

De acuerdo con información publicada por la propia empresa, actualmente sus soluciones son utilizadas por más de 350 compañías en ocho países, procesando millones de pedidos mensuales y ofreciendo módulos específicos para gestión comercial, logística, marketplaces y canales B2B digitales.

La filosofía de desarrollo se basa en construir herramientas integradas en tiempo real capaces de simplificar operaciones complejas y mejorar la experiencia tanto de vendedores como de clientes.

La historia de la startup también refleja la evolución del ecosistema tecnológico cordobés. En declaraciones previas a la obtención del premio, su fundador y CEO, Víctor Marqués Acosta, explicó que los primeros años estuvieron orientados al desarrollo de aplicaciones para distribuidores.

Posteriormente incorporaron soluciones para franquicias y plataformas de gestión comercial, hasta consolidar una nueva etapa empresarial enfocada en software especializado para ventas y logística.

La especialización como un diferencial clave

Precisamente esa especialización fue uno de los factores clave que permitió a Kiri destacarse en la competencia organizada por CCU.

El programa Innpacta buscaba tecnologías para responder a tres grandes desafíos: incentivar la adopción digital por parte de los clientes, mejorar la visibilidad y la analítica de información y modernizar los procesos transaccionales.

La solución desarrollada por la empresa argentina logró integrar esos objetivos en una única plataforma capaz de combinar incentivos, inteligencia comercial y optimización logística.

El gerente de Administración y Finanzas de CCU Argentina, Andrés Glerean, sostuvo que “Kiri se alinea muy bien con nuestro objetivo de potenciar y modernizar la experiencia digital de nuestros clientes”.

Y destacó especialmente que incorpora mecanismos de incentivos y gamificación que podrían acelerar significativamente la adopción de sus plataformas digitales.

Impulso para la expansión internacional

Para la startup cordobesa, el acuerdo con CCU que deriva de haber ganado el certamen representa además una puerta de entrada para fortalecer su presencia internacional.

Marqués Acosta afirmó: “Este hito nos ayuda a consolidar nuestra posición internacional, especialmente de cara a nuestra instalación en Chile y a seguir expandiendo nuestros servicios. Vemos una gran oportunidad para implementar nuestra tecnología en distintos ámbitos de la operación de CCU”.

Para la startup, la posibilidad de desarrollar un piloto operativo con una corporación multinacional tiene un valor estratégico que trasciende el premio económico.

Los expertos en el segmento startup consideran que en el modelo de innovación abierta impulsado por grandes empresas de la región, instancias como la que logró Kiri permiten validar soluciones en escenarios reales antes de escalar su implementación a nivel regional. Esto reduce riesgos tanto para la startup como para la organización que incorpora la tecnología, explican.

En el caso de CCU, la iniciativa forma parte de una política deliberada y sostenida de generar colaboración con emprendimientos tecnológicos.

Según los datos difundidos por la organización del programa, en las nueve ediciones que ya lleva el certamen Innpacta se abordaron más de 27 desafíos operacionales y se analizaron más de 950 soluciones provenientes de más de 30 países, contribuyendo a acelerar distintos procesos de transformación dentro de la compañía.

Estas cifras reflejan el interés de las grandes empresas, que buscan cada vez más innovación fuera de sus estructuras tradicionales, recurriendo a startups capaces de desarrollar soluciones ágiles para problemas específicos.