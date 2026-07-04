Valuada en más de u$s300 millones: cómo es la insólita colección de arte de Madonna

La artista cuenta con un repertorio privado que esconde piezas de enorme valor y podría modificar su fortuna para siempre.

Madonna construyó una carrera que la ubicó entre las artistas más exitosas del mundo , pero su riqueza no depende únicamente de los millones ganados con la música, giras o negocios. Durante casi cuarenta años también reunió una selección de obras de artistas fundamentales del siglo XX que llama la atención del mercado internacional.

Las estimaciones más recientes indican que esa reserva privada podría tener un valor muy superior al que se calculó hace unos años. Si esa hipótesis se confirma, la cantante sumaría millones a su basta fortuna y quedaría mucho más cerca de entrar en el exclusivo grupo de los multimillonarios .

La pasión de Madonna por el arte comenzó hace décadas y, con el paso del tiempo, se transformó en una de las colecciones privadas más importantes entre las celebridades. Entre las piezas más codiciadas hay trabajos de Frida Kahlo , Pablo Picasso , Tamara de Lempicka, Fernand Léger, Diego Rivera, Man Ray, Jean-Michel Basquiat, Marilyn Minter y Jérôme-Martin Langlois.

Dos de sus cuadros más valiosos son "Mi nacimiento" y "Autorretrato con mono" , ambos de Frida Kahlo. Aunque nunca trascendió cuánto pagó Madonna por esas pinturas, distintas estimaciones dicen e l precio actual de ambas entre u$s75 millones y u$s130 millones , con la posibilidad de superar esa cifra debido al crecimiento del mercado de la artista mexicana.

Según los registros del mercado de arte, la cantante posee varias pinturas de Tamara de Lempicka. Entre sus adquisiciones más célebres se destaca la obra "Buste de femme à la Frange" , de Pablo Picasso, por la cual la artista u$s5 millones en el año 2000. El inventario se completa con "Las dos bicicletas" , de Fernand Léger, adquirida en 1987 por por u$s1.000.000 , un desnudo femenino de Diego Rivera, una fotografía icónica de Man Ray y el cuadro "Diana y Endimión" , perteneciente al pintor francés Jérôme-Martin Langlois.

Conocida como la "reina del pop", Madonna lleva más de 40 años de carrera. Gentileza - Ig: @madonna

Cuánto cuesta su colección de arte

Solo las dos pinturas de Frida Kahlo podrían sumar entre u$s75 millones y u$s130 millones. Por su parte, las obras de Tamara de Lempicka acumulan de u$s30 millones a u$s60 millones. Las piezas de Picasso, Léger, Rivera, Man Ray, Langlois y otros artistas aportarían entre u$s50 millones y u$s100 millones adicionales.

Con todos esos valores en mente, la colección alcanzaría una franja estimada de u$s150 millones a u$s250 millones, incluso sin considerar el precio de las obras de Jean-Michel Basquiat, de las cuales todavía no hay una cifra exacta.

Cabe recalcar que Madonna mantuvo una relación con Basquiat a comienzos de la década de 1980 y contó que, tras la separación, el pintor recuperó los cuadros que le había regalado y luego los cubrió completamente de pintura negra. Sin embargo, se estima que actualmente la cantante posee varias obras del artista.

Como nunca trascendieron sus títulos ni características, es imposible asignarles una cifra exacta, pero podrían sumarle una enorme fortuna ya que las pinturas más buscadas de Basquiat son muy caras. "Untitled" fue vendida por u$s110,5 millones en 2017, "Boy and Dog in a Johnnypump" superó los u$s100 millones en una operación privada durante 2020 y "Flexible" llegó a u$s45 millones en 2018.

Si dentro de la colección hubiera al menos una pieza importante de Basquiat, distintos especialistas consideran posible que el patrimonio artístico de Madonna podría superar los u$s300 millones.

Madonna no solo se dedicó a la música, también se desempeñó como actriz e interpretó a Evita. Gentileza - Ig: @madonna

El patrimonio de Madonna

Las estimaciones más recientes indican que la fortuna de Madonna se encuentra en u$s850 millones. Ese cálculo contempla los ingresos obtenidos durante más de 40 años por ventas musicales, giras internacionales, regalías, licencias comerciales, derechos editoriales, bienes inmobiliarios y su colección artística.

Hasta hace poco, ese conjunto de obras se valoraba en alrededor de u$s100 millones, pero si finalmente su cotización supera los u$s300 millones, la cantante pasaría aproximadamente de u$s850 millones a u$s1.050 millones, convirtiendola en multimillonaria. Mientras el mercado del arte siga elevando los precios de autores como Frida Kahlo, Tamara de Lempicka y Jean-Michel Basquiat, la colección privada de Madonna va a ser uno de los activos más valiosos de toda su fortuna.