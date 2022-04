Excelerate Energy comienza a operar en Wall Street: ¿Cuál es el precio de su oferta pública inicial?

Los suscriptores gozarán de una opción de 30 días para adquirir de determinados accionistas vendedores un adicional de 2.400.000 de acciones ordinarias clase A al precio de la oferta inicial, menos descuentos y comisiones, sostuvo en un comunicado la empresa que se dedica a dar soluciones de transporte, almacenamiento y regasificación marítima de gas natural licuado.

Las mencionadas acciones se esperan comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York ("NYSE") este 13 de abril de 2022, con el símbolo "EE". Está previsto que la oferta se cierre el 18 de abril de 2022, sujeta a las condiciones habituales para este tipo de operaciones.

Excelerate espera recibir órdenes netas por aproximadamente u$s361.9 millones, después de deducir los descuentos de suscripción y comisiones correspondientes y excluyendo cualquier ejercicio de opción por parte de los suscriptores para adquirir participaciones adicionales.

Barclays, J.P. Morgan y Morgan Stanley son los gestores conjuntos principales de la oferta, en tanto Wells Fargo Securities es el coordinador del libro de ofertas. SMBC Nikko, Raymond James, Stephens Inc., Tudor, Pickering, Holt & Co., and BOK Financial Securities, Inc. ejercen también como cogestores de la oferta.

Se informa además que el día 12 de abril la US Securities and Exchange Commission dictaminó como procedente una declaración de registro relativa a estos valores. La oferta se realiza únicamente por medio de un prospecto y podrán obtenerse copias del folleto final -cuando estén disponibles- de las siguientes fuentes:

