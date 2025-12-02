Worlf2fly comenzó a vender vuelos directos de Rosario a Madrid

La aerolínea española habilitó pasajes para la nueva conexión sin escalas, que operará desde octubre 2026, con dos frecuencias semanales.

La apertura convierte a Rosario en la tercera ciudad argentina con vuelos directos a Europa, luego de Buenos Aires y Córdoba.

Viajar a Madrid siempre fue una las opciones más atractivas para los argentinos, pero durante años estuvo limitada a quienes podían partir desde Buenos Aires o, más recientemente, desde Córdoba . Para los viajeros del interior, especialmente de la región centro, llegar a Europa implicaba sumar horas de traslados internos, escalas obligadas y un costo adicional.

Sin embargo, esto cambiará con la llegada de World2Fly en Rosario , que habilita por primera vez un vuelo directo entre la ciudad santafesina y la capital española. A continuación, conocé todos los detalles.

De acuerdo al sitio Rosario 3, la aerolínea inició la comercialización de los boletos con una tarifa promocional que ronda los 1.023 euros ida y vuelta en clase básica . Ese valor incluye equipaje de mano, servicio de comidas y sistema de entretenimiento a bordo , elementos que suelen tener cargos adicionales en otras compañías.

Sin embargo, como ocurre con cualquier ruta internacional, el precio final puede variar según la anticipación de la compra, la demanda del mes elegido y la disponibilidad de cada vuelo.

El tramo será operado con Airbus A350-900 , uno de los aviones más modernos para viajes de larga distancia. Los vuelos durarán aproximadamente 12 horas y 35 minutos en sentido Madrid–Rosario , y 11 horas y 35 minutos desde Rosario hacia Europa , un tiempo competitivo incluso frente a rutas que parten desde Buenos Aires.

World2fly 2

Cómo comprar los vuelos de Rosario a Madrid de Worlf2fly

Los pasajes ya pueden adquirirse a través del sitio web oficial de World2Fly y mediante agencias autorizadas. La aerolínea habilitó todas las opciones de pago y financiación según cada país, lo que facilita la reserva.

El primer vuelo saldrá de Madrid el 1 de octubre de 2026 a las 10.25, aterrizando en el aeropuerto Islas Malvinas de Rosario a las 18:00 horas. En sentido inverso, los servicios desde la ciudad santafesina hacia la capital española comenzarán el 8 de octubre de 2026, con despegue programado a las 20:00 y arribo a Barajas a las 12:35 del día siguiente.

La ruta tendrá dos frecuencias semanales, los martes y jueves, un esquema que permite organizar mejor la ocupación del avión.

A su vez, continúan las obras de renovación en el aeropuerto de Rosario, para adecuar la terminal a las exigencias del nuevo servicio, que incluye infraestructura para vuelos intercontinentales y mejoras en los accesos y áreas de embarque.