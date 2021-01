YPF sube del 30% al 50% el piso de adhesión para el canje de ON por u$s6.600 millones

La compañía anunció, mediante una comunicación enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la formulación de una adenda a la definición de "Mayorías Requeridas" incluida en el Memorándum de Ofertas de Canje y Solicitud de Consentimiento, lanzada públicamente el 7 de enero.

Esta adenda aborda una modificación con una propuesta más exigente que la que establece la Ley de Sociedades Comerciales Argentinas -de la oferta original- sobre el porcentaje de adhesión mínimo por parte de los tenedores de bonos con el que deberá contar el canje para ser considerado aceptado.

Con esta modificación, la propuesta de canje que realizó la petrolera para bonos con vencimientos entre 2021 y 2047 por un total de u$s6.600 millones, requerirá de un aval de "más del 50% del monto de capital en circulación de la clase de Obligaciones Negociables Existentes que se vea afectada por dicha modificación propuesta".

De esta manera, la empresa decidió no guiar el canje en base a la ley local por la cual podría a considerar aceptado el canje con un piso de 30%.

"La aclaración busca evitar que se interprete entre los tenedores que hubo mala fe por parte de la compañía", subrayó la empresa.

En base a esto, aquellos tenedores que al momento de la adenda ya hayan cursado su aceptación a través de los distintos colocadores, deberán revocar sus poderes antes de la fecha de retiro de la oferta para poder acceder posteriormente a las nuevas condiciones de aceptación.

Citigroup Global Markets Inc., Santander Investment Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., e Itau BBA USA Securities, Inc. actúan como colocadores internacionales (los "Colocadores Internacionales") en relación con las Ofertas de Canje y la Solicitud de Consentimiento.

YPF busca refinanciar su deuda, estimada en alrededor de u$s6.600 millones, a través de la entrega de tres bonos con vencimientos en 2026 con respaldado por el flujo de cobranza de exportaciones, 2029 y 2033, con el objetivo de generar las condiciones para promover un plan de inversiones que permita revertir la tendencia negativa en la producción de petróleo y gas.

En ese marco, la empresa convocó a una asamblea general para el lunes 25 de enero a todos los tenedores de obligaciones negociables emitidas por la compañía, de acuerdo con el cronograma de bonos con vencimientos hasta 2047.

El monto aprobado por el directorio de la petrolera de mayoría accionaria estatal que se buscará refinanciar por un total de u$s6.600 millones, incluye los u$s431 millones por el capital residual del bono internacional con vencimiento el 23 de marzo próximo.

La oferta de canje voluntario -que no contempla ningún tipo de quita de capital ni de intereses- estará disponible durante 20 días hábiles pero contempla condiciones más favorables para aquellos tenedores que decidan su adhesión durante un período inicial de 10 días hábiles que vencen el 21 de enero.

En todos los casos se trata de nuevos títulos amortizables, que empiezan a pagar interés a partir de 2023.

Las acciones de YPF cayeron este viernes un 4,9% en Wall Street, y un 3,8% en el S&P Merval.