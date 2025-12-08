Beneficio previsional: se mantiene sin ajuste el bono extraordinario para jubilados y pensionados

Pese al tiempo transcurrido desde su instrumentación, este beneficio se reitera mes a mes respecto de una franja de los haberes previsionales, pero sin actualización alguna

Un beneficio previsional que se deteriora ante la falta de ajuste

Al igual que meses anteriores, el Poder Ejecutivo nacional, mediante el Decreto 848/25 (B.O. 1/12/25) dispuso un bono extraordinario por el mismo monto máximo de $ 70.000 , que se abona junto a los haberes previsionales en diciembre de 2025, el que será percibido por:

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los beneficiarios que cobren un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado para el mes de diciembre ($ 340.879,50) tendrán la ayuda total de $70.000 alcanzando así un ingreso mensual de $ 410.879,50.

Aquellos que perciban un haber superior al mínimo previsional cobrarán un bono extraordinario equivalente a la suma necesaria hasta alcanzar el haber citado.

Los jubilados y pensionados que obtengan ingresos superiores no cuentan con ningún plus. La ayuda económica previsional que se otorga por el presente decreto no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.

Cabe recordar que junto con el pago del haber previsional de diciembre también se pone al cobro la segunda cuota del sueldo anual complementario.

LMS