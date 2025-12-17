Moratoria en CABA: AGIP amplió el pago con boleta única para deudas de hasta $1 millón en ABL y Patentes

La administración porteña aumentó el límite vigente. La regularización de obligaciones impositivas rige hasta el 31 de enero del 2026.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos elevó el límite previsto para cancelar deudas con boleta única.

Continúa vigente la moratoria impositiva para deudas registradas con el fisco de la Ciudad de Buenos Aires . El plazo para ingresar al plan de pagos rige hasta el 31 de enero del 2026 y podrán condonarse intereses y multas de obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto del 2025. Además, AGIP amplió el monto para pagar deudas con boleta única en hasta $1 millón para ABL y Patentes .

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), organismo a cargo de la recaudación tributaria en el distrito porteño, comunicó este miércoles que mantiene abierta su moratoria impositiva , un programa que busca dar beneficios a contribuyentes que arrastran deudas acumuladas en los últimos años para que regularicen su situación.

El esquema permite normalizar obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2025 - tanto en instancia administrativa como judicial -, con la única excepción de las responsabilidades que correspondan a agentes de recaudación. La adhesión estará disponible hasta el 31 de enero de 2026.

El plan contempla, además del pago contado, alternativas de financiación en hasta 48 cuotas. En esos casos, la reducción de intereses resarcitorios y punitorios es progresiva y se ajusta al momento de ingreso: va del 70% al 10% según el plazo elegido.

Asimismo, la AGIP extendió hasta el 9 de enero la condonación del 100% de los intereses para el pago al contado en una sola cuota.

Ahora, la AGIP también incorporó la posibilidad de cancelar deuda de hasta $1 millón en ABL/Inmobiliario y Patente, en un pago y sin intereses a través de la Boleta Única. La misma incluye el monto total a abonar por los períodos adeudados hasta el 31/8/2025, con la condonación de intereses ya aplicada.

Los contribuyentes pueden descargar o pagar la boleta de cuota única a través de la web de AGIP.

Cómo obtener la boleta única en la web de AGIP

• Ingresar a agip.gob.ar y seleccionar la opción “Pagos | Consulta de boletas”.

• Elegir el impuesto (Inmobiliario/ABL o Patentes) e ingresar los datos correspondientes.

• Dentro de las boletas a vencer, aparecerá la cuota 219, con el concepto “CUOTA ÚNICA MORATORIA 2025”. Podrá abonarse mediante QR o descargarse para su visualización y pago clickeando en el recuadro correspondiente.

Cómo obtener la boleta única en el Home Banking

• Esta boleta también estará disponible en el Home Banking. Aparecerá como cuota 219 con el mismo concepto, tanto para deudas de Inmobiliario/ABL como de Patentes.

Moratoria en CABA: cómo acceder a la condonación del 100% de los intereses

Según fue comunicado por el organismo, para obtener el beneficio los interesados deberán inscribirse antes del martes 2 de diciembre. Para adherirse al plan, deberán seguir los siguientes pasos:

Dentro del Portal del Contribuyente de AGIP, ingresar a la Nueva Cuenta Corriente Tributaria.

Elegir la opción “Operaciones” desde el menú desplegable de la izquierda y luego “Planes/Moratoria”.

Seleccionar las obligaciones a regularizar y la forma de financiación.

Desde su lanzamiento, la herramienta mostró una recepción positiva por parte de los vecinos de la Ciudad. En las primeras semanas, más de 40.000 personas adhirieron al plan para ponerse al día y recuperar un cronograma regular de cumplimiento. Según fuentes oficiales, la intención del programa es acompañar a quienes enfrentaron dificultades económicas y facilitar un retorno ordenado al sistema tributario.