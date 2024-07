OpenAI anunció SearchGPT, su nuevo motor de búsqueda: ¿problemas para Google?

searchgpt-.webp Un ejemplo del prototipo en funcionamiento. OpenAI/SearchGPT

La reacción de Google

Es el comienzo de lo que podría convertirse en una amenaza significativa para Google, que se apresuró a incorporar funciones de inteligencia artificial en su motor de búsqueda por temor a que los usuarios acudan en masa a productos de la competencia que ofrecen las herramientas primero.

También pone a OpenAI en competencia más directa con la startup Perplexity, que se promociona como un motor de "respuestas" de inteligencia artificial. Perplexity fue criticada recientemente por una función de resúmenes de inteligencia artificial que, según los editores, estaba plagiando directamente su trabajo.

OpenAI parece haber tomado nota de las críticas y dice que está adoptando un enfoque marcadamente diferente. En una publicación de blog, la empresa enfatizó que SearchGPT se desarrolló en colaboración con varios socios de noticias, que incluyen organizaciones como los propietarios de The Wall Street Journal , The Associated Press y Vox Media. "Los socios de noticias brindaron comentarios valiosos y seguimos buscando su aporte", aseguró la portavoz de la compañía, Kayla Wood, a The Verge.

Los editores tendrán una forma de "gestionar cómo aparecen en las funciones de búsqueda de OpenAI", escribe la empresa. Pueden optar por que su contenido no se utilice para entrenar los modelos de OpenAI y seguir apareciendo en las búsquedas.

''SearchGPT está diseñado para ayudar a los usuarios a conectarse con los editores citándolos y vinculándolos de manera destacada en las búsquedas'', según la publicación del blog de OpenAI. “Las respuestas tienen atribuciones y enlaces claros, en línea y con nombre, para que los usuarios sepan de dónde proviene la información y puedan interactuar rápidamente con aún más resultados en una barra lateral con enlaces a las fuentes”.

Los rumores se hicieron realidad

Este nuevo producto fue objeto de rumores durante meses. The Information informó sobre su desarrollo en febrero y Bloomberg hizo lo suyo en mayo. Al mismo tiempo, se rumoreaba que OpenAI había estado tratando agresivamente de captar empleados de Google para un equipo de búsqueda. Algunos usuarios de X también notaron un nuevo sitio web en el que OpenAI ha estado trabajando que insinuaba el cambio.

OpenAI ha ido acercando poco a poco ChatGPT a la web en tiempo real. Cuando se lanzó GPT-3.5, el modelo de IA ya llevaba meses desactualizado. El pasado mes de septiembre, OpenAI lanzó una forma para que ChatGPT navegara por Internet, llamada Browse with Bing, pero parece mucho más rudimentaria que SearchGPT.

Los rápidos avances de OpenAI han permitido que ChatGPT gane millones de usuarios, pero los costos de la empresa se están acumulando. The Information reportó esta semana que los costos de inferencia y entrenamiento de IA de OpenAI podrían alcanzar los 7 mil millones de dólares este año, y que los millones de usuarios de la versión gratuita de ChatGPT solo aumentarán aún más los costos de procesamiento.

SearchGPT será gratuito durante su lanzamiento inicial y, dado que la función parece no tener anuncios en este momento, está claro que la empresa tendrá que pensar en cómo monetizarla pronto.