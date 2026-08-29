29 de agosto: Alberdi y la revolución que quedó pendiente

El 29 de agosto de 1810 nacía Juan Bautista Alberdi. Wikipedia

Cada 29 de agosto se repite la misma escena: alguien se acuerda de que tiene un amigo abogado, toma el teléfono y le escribe “Feliz día del abogado”. El gesto está bien y se agradece, pero la fecha da para algo más. El día no se eligió al azar: el 29 de agosto de 1810 nacía en Tucumán Juan Bautista Alberdi. Volver sobre lo que escribió es, para quienes ejercemos esta profesión, una buena manera de mirarnos al espejo.

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Alberdi fue uno de los padres del republicanismo argentino. En todo lo que escribió y en cada posición política que tomó sostuvo la misma idea: una República con cimientos firmes, construida sobre el respeto al ciudadano y a sus derechos. Para él la Constitución no era un texto de adorno. Era una herramienta concreta para ordenar la conducta del gobierno y ponerle un límite a los poderes extraordinarios y omnímodos.

También fue el primero en ver la distancia que hay entre lo que dice la norma y lo que pasa en la realidad. Aquella magnífica disposición, escribió, no impidió “que la suma de todos los poderes y fuerzas económicas del país quedasen de hecho a la discreción del gobierno, que puede usar de él por mil medios indirectos”. La frase incomoda por lo actual. Gobierno tras gobierno, esos mil medios indirectos —emergencias que se renuevan, delegaciones legislativas, decretos de necesidad y urgencia, manejo discrecional de los recursos— sirvieron para saltear el límite sin necesidad de derogarlo.

El diagnóstico se vuelve más duro cuando sostiene que “la Constitución escrita pretende limitar los poderes del Estado respecto del derecho de sus individuos; en el hecho esos poderes seguirán siendo omnipotentes”. No es resignación: es una advertencia. Ninguna cláusula se cumple sola. La Constitución no rige porque esté escrita, rige cuando alguien la hace valer. Y eso, en buena medida, es trabajo de abogados.

Cada 29 de agosto se celebra el Día del Abogado. Archvo Por eso su idea de revolución conserva plena vigencia. Una revolución, decía, “hecha con la pretensión de cambiar de régimen social de gobierno, es cambiar la contextura social que tuvo por objeto hacer del pueblo colonial una máquina fiscal productora de fuerza y de provecho en servicio de su dueño y fundador metropolitano”. Lo que estaba en juego no era el nombre del gobierno, sino la estructura que convertía al habitante en una herramienta para recaudar.

De ahí su crítica a la libertad que se agota en lo político: “El gobierno se llamó monarquía, aristocracia, democracia; pero ninguna de esas revoluciones dio a los hombres la verdadera libertad, que es la libertad individual. Tener derechos políticos, votar, nombrar o elegir magistrados, poder ser uno de ellos, es todo lo que se llamaba libertad”. El voto es imprescindible, pero es el punto de partida y no el de llegada. Si una persona no puede trabajar, comerciar, expresarse, disponer de lo suyo o vivir sin ser molestada sin una ley previa, la ciudadanía queda reducida a un trámite. Alberdi no se quedaba en el diagnóstico. Creía en las instituciones y, sobre todo, en la educación como el camino para que echaran raíces: “Todas las instituciones nacionales que estamos escribiendo, se quedarán escritas, si el Estado no se ocupa de transformarlas en hechos reales, no solamente por los medios coercitivos que la Constitución pone en sus manos, sino especialmente por el convencimiento imbuido en las escuelas, encargadas de enseñar la ciencia de las instituciones, de los intereses públicos y de los derechos, que las instituciones tienen por objeto y propósito encarnar en las costumbres”. La Constitución se cumple cuando entra en las costumbres. Y a las costumbres se llega antes por la escuela que por la fuerza. Ahí está el mandato que deja la fecha: terminar la revolución que quedó a mitad de camino. Respetar la Constitución, fortalecer las instituciones, poner en valor la educación y discutir la libertad en serio, no como consigna de ocasión ni como grito aislado, sino como algo que se note en la vida diaria de la gente. Que el plan trazado por nuestros padres fundadores funcione como un cuerpo vivo y no como una pieza de museo. Quizás por eso el mejor saludo del 29 de agosto no sea el mensaje que mandamos, sino la pregunta que nos debemos: qué hicimos este año, en nuestro ejercicio profesional, para que la Constitución fuera algo más que un texto escrito.