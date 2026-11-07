Argentina exporta talento, pero importa fricción

Los freelancers que trabajan para clientes del exterior combinan ingresos en distintas monedas y plataformas de pago. Pexels

Un desarrollador de Córdoba cierra el mes con un cliente de California, otro de Berlín y un tercero que le paga a través de una plataforma. En total, le ingresa una cifra que muchos con empleo formal envidiarían. Sin embargo, cuando va a pedir una tarjeta de crédito con límite acorde a lo que gana, lo primero que le piden es el recibo de sueldo.

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Esa escena, que se repite a diario, resume la paradoja de la economía del conocimiento: los profesionales argentinos compiten en el mundo con su talento, pero el sistema financiero que los rodea no se actualiza. Cobran del exterior, por plataformas o stablecoins (monedas digitales atadas al dólar), y para un banco tradicional ese ingreso no existe.

No estamos hablando de casos aislados. En el segundo trimestre de 2026, el país exportó u$s4.942 millones en servicios, un récord para ese período. Los servicios empresariales, informáticos y de telecomunicaciones explicaron el 56% del total y crecieron 15,3% interanual. Además, las exportaciones de servicios basados en conocimiento alcanzaron u$s10.493 millones anualizados en el primer semestre, el nivel más alto de la historia.

Un freelancer puede trabajar para varios clientes, cobrar montos variables y operar en distintas monedas. Hoy, cobrar del exterior ya no es el problema: opciones sobran. Pero recibir dinero es el primer paso de un recorrido que sigue con convertirlo, gastarlo, ahorrarlo, invertirlo y, a veces, pedir prestado. Un sistema que resuelve solo el primer paso trata al freelancer como una transferencia, no como un cliente.

Por eso, desde Nexo creemos que la pregunta de fondo es otra: ¿puede un trabajador global tener una vida financiera tan global como su trabajo?

Eso significa poder ahorrar en dólares digitales con rendimiento diario, operar en monedas fiduciarias como pesos, dólares o euro de una manera eficiente sin restricciones de horario y en tiempo real, invertir en acciones y criptomonedas desde el mismo lugar, gastar con una tarjeta pensada para quien gana en moneda dura y, cuando necesita liquidez, acceder a un crédito respaldado por sus propios activos, sin tener que venderlos. El desafío para la industria es ofrecer soluciones confiables y sencillas de usar. Argentina reúne las condiciones: una población acostumbrada a las herramientas financieras digitales y profesionales cada vez más conectados con mercados internacionales. Durante años, los servicios financieros les pidieron a los freelancers que se adaptaran a ellos. La próxima etapa es la inversa: que las herramientas financieras se adapten a cómo estos profesionales trabajan, cobran y usan su dinero.

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