Argentina hoy: hermenéutica del último informe de J.P. Morgan

Julio Olivera , reconocido economista argentino, describió la economía como una “ciencia hermenéutica” debido a su naturaleza interpretativa y su necesidad de ser comprendida en un contexto más amplio. En sus clases y escritos, enfatizó que la economía no es solo un análisis técnico o matemático, sino que requiere interpretación y una conexión con aspectos éticos y sociales. Esta perspectiva lo llevó a promover un enfoque crítico y reflexivo dentro de la disciplina.

En cuanto a los componentes, los precios de alimentos se desaceleraron significativamente al 1,2% mensual, el registro más bajo desde julio de 2020, con contribuciones prácticamente nulas de los alimentos frescos como carne, verduras y frutas. Sin embargo, los precios regulados, aunque también desacelerados (2,7% mensual), incluyen alzas relevantes en tarifas de energía (+3,2%) y servicios médicos prepagos (+6%), mitigadas por una deflación en los precios de la gasolina.

Política cambiaria: un ancla frágil en un entorno inflacionario

La estrategia de crawling peg (devaluación mensual programada) implementada por el gobierno argentino, según el análisis de J.P. Morgan, podría enfrentar una reconfiguración en el corto plazo. Tras el anuncio presidencial de Milei, se prevé una desaceleración de la paridad móvil al 1% mensual si la inflación permanece cerca del 2,5% en los próximos meses. Este ajuste, según los escenarios revisados, permitiría una transición hacia un nuevo marco cambiario a finales del primer trimestre de 2025, con una inflación proyectada de 25% anual para ese año.

No obstante, este esquema plantea serios interrogantes sobre su eficacia como herramienta antiinflacionaria. El uso del tipo de cambio como ancla nominal en un contexto de alta inflación no solo no garantiza estabilidad, sino que además erosiona la competitividad externa. La brecha entre la devaluación mensual y el ritmo inflacionario sigue consolidando un retraso cambiario que afecta negativamente a las exportaciones, genera crecimiento en las importaciones y, distorsiona los precios relativos.

Un equilibrio precario y riesgoso

Aunque la moderación en la inflación mensual puede interpretarse como una señal inicial positiva, su sustentabilidad es cuestionable bajo el esquema actual de crawling peg. El retraso cambiario acumulado, sumado a la falta de anclaje estructural en la política fiscal y monetaria, perpetúa una dinámica que compromete la competitividad del sector externo y no contribuye a mejorar las expectativas..

El plan de reducción de la tasa de devaluación al 1% mensual en 2025 podría agravar el problema, ya que cualquier desaceleración en el crawling peg sin una disminución sustancial de la inflación se traducirá en una pérdida adicional de competitividad cambiaria, alentando expectativas devaluatorias. En este sentido, la estrategia parece estar condicionada a una premisa incierta: que el “marco de políticas” logre mantener la inflación bajo control.

Sin reformas profundas y un enfoque integral que abarque una reducción mayor del déficit fiscal, la estabilidad monetaria y la credibilidad de la política económica, la economía argentina seguirá atrapada en un círculo vicioso de inflación, devaluación y pérdida de competitividad. La moderación reciente es insuficiente para alterar esta tendencia, y el riesgo de crisis sigue latente mientras no se enfrenten las causas estructurales subyacentes que demanda el marco teórico apreciado por el presidente Milei.

(*) Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros.