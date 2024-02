Asegurar los beneficios de la libertad

Ha llegado la hora de que los argentinos dejemos de ser simplemente espectadores de un modelo de vida que asegura bienestar y desarrollo, o como vulgarmente se dice, es hora que ya no “la miremos por TV”.

Muchísimos argentinos hemos recorrido países avanzados del mundo donde reina la libertad y hemos sido sí, claro, testigos directos y espectadores, de altísima calidad de vida que hay en esas sociedades.

En estos días asistimos a un debate público de ideas de una nueva Argentina.

Trae tranquilidad saber que lo que se está debatiendo es lo que está vigente en el mundo y los que ya está PROBADO Y VISTO que funciona y da resultados para una vida mejor, para la multiplicación de la riqueza y el bienestar de una nación.

El impulso y la iniciativa de esta nueva Argentina naciente La lleva adelante el gobierno y el presidente de la Nacion Javier Milei.

Es la propuesta del presidente poner en marcha un capitalismo puro. El capitalismo ofrece una gran capacidad de producción y de innovación. En general, las ventajas del capitalismo tienen que ver con su gran capacidad de producción y de innovación. Todo ello estimulado por la libre competencia, y por la necesidad de cada efecto económico de ganar más clientes es decir más mercado.

Muchísimos de los migrantes que llegamos a la Argentina a principio del siglo XX somos un testimonio vivo de que la cultura del esfuerzo él emprendedurismo, la iniciativa individual, la cultura del trabajo y la innovación permiten un pleno desarrollo de las personas y de las sociedades. Yo llegué a la Argentina con tan solo 17 años y llegué con solamente una valija de cartón llena de ilusiones y de esperanzas.

Argentina era entonces, una nación pujante, que me entregó todo, me abrió sus puertas y me dio las condiciones para que yo utilice mi creatividad para innovar y ofrecer productos y servicios que terminaron entregándome una vida de prosperidad, de progreso, multiplicando y dando fuentes de trabajo genuino, pagando impuestos, como corresponde. Agrandando en forma silenciosa nuestra nación aportando así desde mi humilde posición.

Todos los hombres de trabajo, todos los que entendemos que el esfuerzo la creatividad, la innovación y los valores son el camino de la superación de una nación, apoyamos esta nueva etapa que asoma para la República Argentina y sabemos que todos los argentinos tenemos en el horizonte un destino de superación, crecimiento y desarrollo.

Argentina, antes de lo que todo el mundo se imagina, volverá a ser una nación pujante y exitosa, para NOSOTROS PARA NUESTRA POSTERIDAD Y PARA TODOS LOS HOMBRES DEL MUNDO QUE QUIERAN HABITAR EL SUELO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Diputado Nacional parlamento italiano MC- USEI por América Meridional. EMPRESARIO.