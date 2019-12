Los 10 países con mayor deuda corporativa

A diferencia de las acciones que siempre pueden valer más, los bonos tienen un techo en su valuación. Ese techo es el número a partir del cual tienen un rendimiento negativo (tasa de interés negativo). Esto equivale a prestarle plata a alguien con la promesa de que nos devolverá menos. ¿Puede pasar esto? Es la primera vez en la historia. Explico más:

Típicamente, si yo presto $100 y me devuelven $110, habré ganado un 10% en términos nominales. Pero si la inflación de esa moneda fue más del 10%, en definitiva habré perdido poder adquisitivo. A esto se llama tener tasa de interés real negativa (real porque tiene en cuenta la inflación).

Lo que es inédito en la historia es la promesa de que si yo presto $100, me van a devolver menos de $100. (Nota: si se esperara una súper deflación, podría tener sentido…)

Hoy la intervención sin precedentes de los Bancos Centrales ha llevado las tasas de interés a 0%, e incluso al terreno negativo en términos nominales (es decir, antes de considerar la inflación).

¿Quiénes han abusado de esta sensacional orgía de deuda? Además de los gobiernos, las empresas. Hoy nos vamos a detener en estas últimas. Veamos entonces el Ranking:

Boggiano 1.jpg

China encabeza el ranking con una deuda corporativa monstruosa que llega a los u$s 21 Trillions, seguido por los EEUU con u$s 15.8 Trillions (1 Trillion = 1,000,000,000,000).

En términos de una posible crisis de deuda, todos los ojos hoy tienen que estar puestos en China.

No solo supera en términos nominales a los EEUU, sino que en términos relativos a su PBI la situación es mucho peor. Mientras que en EEUU la deuda corporativa alcanza el 75% del PBI, en China llega hasta el 155%.

Siguiendo con el análisis de los países que integran el ranking, como regla general, podemos ver que quienes tienen mayores cantidades de deuda corporativa son las mayores economías del mundo.

Incluso, también analizado en términos relativos al PBI, estos países presentan muy elevados niveles de deuda corporativa:

➔ Japón tiene u$s 5.2 Tr de deuda corporativa que representa el 101,6% de su PBI.

➔ Francia tiene u$s 4.2 Tr que representa el 154,1% de su PBI (este es uno de los casos más preocupantes).

➔ Alemania tiene u$s 2.3 Tr que es el 58,9% de su PBI.

➔ Reino Unido tiene deuda corporativa por u$s 2.2 Tr, un 79,1% del PBI.

Con esto queda claro que cuando llegue la próxima crisis crediticia, será muy difícil evitar un impacto con escala global, simplemente porque las empresas de las principales economías del mundo están hasta el cuello de deuda.

Por último, ¿cómo es la calidad de la deuda corporativa? Esto es algo muy importante, ya que cuanto peor sea la calidad de la deuda corporativa, más posibilidades tenemos de ver una crisis crediticia en el futuro cercano. Acá me voy a detener sólo en los casos de China y Estados Unidos:

En EEUU, la deuda de baja calidad ocupa cerca del 75% del total de la deuda (esto es de la deuda que tiene cotización):

Boggiano 2.jpg

Pero atención: esto se da en un contexto en que las agencias de ratings crediticio (Fitch, Moodys, S&P) están siendo duramente cuestionadas. En esencia, las agencias de calificación tienen un gran conflicto de intereses con las empresas que tiene que calificar. “Yo te contrato, pero sólo si me ponés una buena calificación”.

Pero si en EEUU las agencias de rating están cuestionadas, en China la situación es mucho muchísimo más oscura, ya que la mayoría de las empresas grandes chinas son de propiedad estatal.

El problema, entonces, con los ratings de deuda chinos es que en la práctica son irrelevantes, por las constantes intervenciones del estado y los conflictos de interés tanto en las compañías chinas como incluso en las agencias de ratings.

Solo para que tengan una idea del disparate de los ratings chinos, aproximadamente el 96% de las empresas chinas con ratings crediticios tienen calificaciones entre AAA y AA- (que son las categorías de mayor calidad crediticia).

Y justo cuando estaba terminando de editar esta nota, me encontré con esta noticia del sábado a la noche, donde cuenta que una empresa china acaba de anunciar el default en dólares más grande de las últimas dos décadas. Esta historia recién empieza...

Fuente: Esta nota fue hecha con datos del Bank of International Settlements (BIS)

*Nota:Hay fuentes que señalan que la deuda corporativa de EEUU es de u$s 10 Trillions. Sin embargo, este número incluye sólo a la deuda de las C Corporations (que son un tipo específico de empresas). Los u$s 15.8 Trillions Incluyen a otras empresas como las LLCs o las S Corp.