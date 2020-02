Ser CEO de telecomunicaciones en el 2020

Pero, ¿qué decisiones hay que tomar hoy en el mundo de las telecomunicaciones?

La transformación digital atravesó a todas las industrias y el sector de las telecomunicaciones no es la excepción. El mercado cambió significativamente en los últimos años. A nivel ecosistema se vio, por un lado, una gran concentración en lo que son los vendors grandes y, a partir de diversas fusiones y adquisiciones, quedaron en el camino empresas icónicas como Nortel, Alcatel, Lucent o Siemens.

Al mismo tiempo, el crecimiento de tecnologías abiertas y la migración a arquitecturas como NFV y SDN, junto con el surgimiento de nubes públicas y privadas que hacen que el hardware pase a ser un commodity y lo importante sea el software, brindó la posibilidad a que empresas que no producían hardware puedan salir a competir más fuerte.

Desde el punto de vista del negocio, 15 años atrás todo giraba en torno a la voz que era la principal “aplicación”, mientras que hoy, la conectividad es el principal producto, haciendo que la voz pase a ser simplemente algo más dentro del portfolio de servicios de valor agregado. Las redes TDM (multiplexación por división de tiempo) se están apagando en todo el mundo y las promesas de 5G apuntan a poder proveer grandes anchos de banda móvil y aplicaciones de IoT.

Sumado a esto, las fronteras entre el mundo TELCO y el mundo IT se van derribando y conceptos como APIs y herramientas como Big Data y Analytics son cada vez más comunes en telecomunicaciones.

En management está bastante de moda decir que vivimos en un mundo VICA (o VUCA en inglés): volátil, incierto, complejo y ambiguo. Son características que aplican para cualquier empresa pero que se potencian si sos una pyme, se agrandan si estás en Argentina, y se multiplican si estás en el rubro tecnológico.

Por ende, el desafío se relaciona entonces en cómo transitar este mundo VICA. Se ven recetas para el éxito que de alguna manera buscan “hackear” al sistema: pareciera ser que la clave es solamente conseguir fondeo en rondas de inversión, muchos usuarios en una plataforma, influencers que respalden tu marca, o una playstation en la oficina para los millennials que se deseen contratar. Son enfoques parciales que a veces funcionan por un tiempo, pero que fracasan sin otro sustento detrás.

Circulan también recetas más “académicas” emparentadas con apuntar a tener el mejor producto, el más innovador, la mejor tecnología. En telecomunicaciones esta es una gran tentación, ya que somos tecnólogos y nos enamoramos del bit y el byte. Tenemos muchísimos ejemplos de desarrollos espectaculares que fracasaron en forma también espectacular como la Newton, el estándar betamax; más cerca nuestro los Google Glass e incluso se podría hablar de VR/AR que todavía sigue siendo una gran promesa, pero no explotó como se esperaba originalmente.

La clave parecería ser volver a poner el foco en las personas. En el último congreso mundial de WITSA (World IT & Services Alliance) las discusiones no giraron en torno a los avances tecnológicos, sino al costado humano y el impacto de la tecnología en la sociedad. Se mostró que las iniciativas exitosas no están necesariamente asociadas a las últimas novedades, sino a un buen matching entre producto y necesidad. Lo importante es aprender a leer las tendencias técnicas, de la mano de las sociales.

¿Y quién entonces estará diseñando, implementando y vendiendo esos nuevos productos centrados en la gente? Las personas que hayas logrado atraer a tu compañía. En el mundo del software estamos viviendo una verdadera guerra por el talento y aquí también la clave para captarlo está en hacer foco en lo que realmente les importa a tus empleados. La playstation ayuda, pero también el ser una empresa con propósito, coherente y sustentable.

Las organizaciones tienen entonces como principal desafío saber identificar y gestionar correctamente las necesidades de las personas por sobre cualquier innovación tecnológica o artilugio de marketing. Aquellos que logren hacerlo serán los líderes del mercado.

(*) Docente de la Licenciatura en Administración y Sistemas del ITBA