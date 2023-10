Cómo se valúan las acciones: ¿cuándo es cara o barata?

El mercado de valores no está necesariamente lleno de inversores que compran acciones con un P/E bajo y venden acciones con un P/E alto, sino que está lleno de inversores que venden acciones que creen están “caras” y compran las "baratas".

En un artículo publicado el mes pasado, discutimos si aquellas empresas que pagan dividendos deben necesariamente valer más de las que no lo hacen, en base a un artículo de Brian Nelson , CFA titular de Valuentum -empresa de Research independiente de acciones-. En parte, el mismo artículo nos explica que el precio de una acción viene determinado por sus “fuentes” de valor, en un proceso mediante el cual miles de inversores descubren a través de sus operaciones el “precio justo” en los mercados. Estas fuentes de valor, en términos generales, vienen determinadas por el efectivo neto de la empresa y los flujos de caja que se espera generan en el futuro . De ahí la importancia de las expectativas, donde toda nueva información es incorporada a su cotización.

A menudo, el modelo de flujo de efectivo descontado se descarta como una mera herramienta académica, que depende en gran medida de la sensibilidad de los supuestos a largo plazo sobre las fuentes de valor. Sin embargo, la valuación de acciones está inherentemente ligada al precio de estas en el mercado. El proceso no utiliza “atajos” para la valuación. Utilizar un atajo podría incluso generar inconvenientes. Veamos que sucede cuando utilizamos múltiplos de empresas comparables para valuar acciones como un atajo. Desde ya, es más simple, menos engorroso, y sobre todas las cosas “más rápido”. Pero no necesariamente más efectivo ni útil. Hay una razón: la valuación de acciones implica un proceso, que se utiliza para derivar estos múltiplos como el conocido P/E (PER, por sus siglas en inglés) que relaciona la cotización de la acción con su ganancia.