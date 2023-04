Crisis, el pronóstico del "Doctor Catástrofe" y las "empresas zombies"

Por Pablo Ferrari, economista UBA-UNdAv.- La crisis bancaria iniciada con la quiebra Silicon Valley Bank no terminó. A pesar del alivio que se produjo en el mundo de las finanzas debido a que las tensiones parecieron detenerse, la aprehensión de la situación no puede basarse en un mero “análisis técnico” de corto plazo, sino que debe realizarse, sobre todo, mediante un “análisis fundamental”.

Además, diversas estimaciones indican que en Estados Unidos existen al menos un 20% de empresas zombies, es decir, cuyos ingresos corrientes no alcanzan para pagar los intereses que adeudan. Una cantidad no despreciable de empresas y naciones podría resultar insolvente, aunque no continúen incrementándose las tasas de interés, porque los desincentivos derivados de la disminución de la rentabilidad en la producción y comercialización de bienes y servicios juega un rol fundamental.

Crisis de deuda y estanflación

El título del texto publicado por Roubini puede traducirse como “El bucle de fatalidad que se avecina”. Respecto al probable estallido de una crisis de deudas de naciones y entidades financieras y no financieras, interpreta que se está ante una trampa de la deuda: “el aumento de las tasas no hará más que alimentar crisis sistémicas de la deuda que la inyección de liquidez no bastará para solucionar […] Los bancos centrales tampoco deben suponer que la contracción crediticia que se avecina acabará con la inflación al frenar la demanda agregada […] Lo único que puede moderar la inflación de precios y salarios es una gran recesión que agravará todavía más la crisis de la deuda y, a su vez, alimentará una desaceleración económica más profunda. Puesto que inyectar liquidez no puede impedir este bucle de fatalidad sistémica, todos nos deberíamos estar preparando para la próxima crisis estanflacionaria de la deuda”, asegura.

No es sólo la visión de este economista conocido como “Doctor Catástrofe”. El Banco Mundial acaba de advertir que la economía mundial se encuentra cerca de una “década perdida” y que, como mínimo, caerá al nivel más bajo de los últimos 30 años.

Gita Gopinath, Primera Subdirectora Gerente del FMI, publicó el artículo “Crisis y política monetaria” en el portal del organismo en marzo de 2023. Allí afirmó que “el crecimiento económico sostenido no es posible si no se recupera la estabilidad de precios. Los bancos centrales tienen que liderar la lucha contra la inflación, pero hay otras políticas que pueden ser útiles […] las políticas para atenuar los riesgos de fragmentación en el comercio mundial reducirán el riesgo”. Sin embargo, la fragmentación y el debilitamiento de la hegemonía del dólar están en marcha.

El debilitamiento de la hegemonía del dólar concentra la crisis

La fragmentación comercial y productiva comenzó a cristalizarse desde el inicio de la guerra con epicentro en Ucrania hace poco más de un año. Tiene su complemento monetario y financiero en el proceso de debilitamiento de la hegemonía del dólar.

Días atrás, China y Brasil resolvieron que su intercambio comercial no continuará como hasta ahora: ya no será mediado por dólares, sino que se realizará con sus respectivos dineros nacionales. Además, el yuan ya superó al euro en las reservas de divisas del Banco Central de Brasil, alcanzando el 5,37% de las mismas.

Al respecto, el senador estadounidense Marcos Rubio analizó que el reciente acuerdo comercial de Brasil y China, que elude al dólar y potencia al real y el yuan, representa la creación de una “economía secundaria” en el mundo, que será “totalmente independiente de los Estados Unidos”. Entiende que Estados Unidos ya no tendrá la posibilidad de sancionar a las economías de los países del mundo porque las naciones estarán utilizando otras monedas y divisas distintas al dólar para muchos de sus pagos.

Encabezado por China y Rusia, el BRICS es el motor de esta transformación. Arabia Saudita e Irán también están avanzando en comerciar dejando el dólar de lado y haciéndolo en sus propias monedas. Incluso, el gobierno francés le compró recientemente a una empresa china más de 60 mil toneladas de gas natural licuado, pagándolos en yuanes.

Esto es relevante porque el proceso de fragmentación mundial y debilitamiento de la hegemonía del dólar en marcha implica que se acote el ámbito de acción de la crisis y, por lo tanto, se concentre su impacto.

Tal como se expuso al comienzo, la crisis iniciada con la quiebra Silicon Valley Bank no sólo no terminó: recién comienza.