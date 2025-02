Cuando tu pasado define tu liderazgo: cómo romper patrones invisibles

Al llegar a la oficina, se acercaría a las personas y las saludaría de manera más cálida que de costumbre. Además, rompería el hielo con conversaciones sobre temas no laborales antes de dirigirse a su oficina.

A las semanas siguientes, le consulto a alguien de su equipo si observa alguna conducta diferente respecto de la llegada de su líder a la oficina; a lo cual me contesto que divisaba ciertas insinuaciones de conversaciones, pero que le costaba mucho el saludo. Realizando la sesión con este líder, analizando como auto evaluaba el cumplimiento de su plan de acción, al cual nos habíamos comprometido, me manifiesta que frustrado y un tanto angustiado, porque visualizaba desde su casa como iba a saludar a la gente cuando llegara a la oficina; pero, luego en el momento de la verdad algo lo sacaba de juego no pudiendo efectuar la acción como la había planificado. Ante esta situación le consulto, como saluda a su familia, específicamente a sus hijos, a lo cual, me respondió con sus ojos abiertos, con un “hola”.

Le pregunto ¿no besas y abrazas a tus hijos? No, la verdad que yo siempre recibí distancia de mi padre para que me haga fuerte. Cuando repasamos dicha situación, se produjo un quiebre emocional importante, dado que logro identificar, pasar al consciente, aceptar la situación al conocer el origen del impedimento. Interpretado el contexto, rápidamente logró hacer las tareas en casa con sus hijos, para luego trasladarlo al ámbito laboral. Historias ocultas que están ahí agazapadas esperando ser descubiertas antes de que se termine este viaje que se llama vida.

Descubrir nuestro lado oculto, como en la historia precedente, nos permite expandir nuestro potencial. El lado oculto, dicho de otra manera, nuestras sombras, tiene que ver con todos aquellos aspectos que nos limitan, bloquean y ponen freno a nuestras acciones que nos encaminan hacia nuestros objetivos. Las sombras que tenemos, afectan incluso nuestra coherencia personal, porque hay una brecha entre lo decimos, nos comprometemos y luego hacemos. Un ejemplo muy simple, aunque muy importante, de ese lado oculto, forma parte del mundo inconsciente de cada persona, que a la hora de la ejecución de una acción esta desalineada de lo planificado.

¿Cuáles podrían ser las causas de un error frecuente y repetitivo de una persona aun cuando se ha efectuado el análisis de la situación, comprensión y se han dado instancias de feedbak? Me toca vivir a menudo, casos de personas con las cuales se le da tratamiento a un patrón de comportamiento que se busca modificar, se pactan condiciones, se alinean los aspectos técnicos del proceso y se acuerda un compromiso; pero al momento de la verdad, en la ejecución nuevamente aparece la omisión, falla y el patrón de comportamiento repetitivo. Este tranquilamente es el ejemplo de la historia del inicio, del líder técnico que no saludaba con un beso a sus hijos. Descartamos problemas de saber, conocimientos técnicos de procesos y metodológicos.

El problema está dado en el hacer, en la conducta. ¿Te resulta familiar este tipo de situaciones? Si llevamos este tipo de patrones, errores o conductas disfuncionales; a nivel deportivo, podemos hablar de errores no forzados. ¿Qué significa esto en términos cotidianos? Son aquellos errores, que se cometen sin la intervención determinante de una variable exógena. Es decir, sin un factor externo que altere el funcionamiento, obedeciendo la responsabilidad al ejecutante de la acción por alguna interferencia mental que lo saca de foco. ¿A qué factores podrían obedecer estas circunstancias? A nuestras sombras, que pueden ser emociones disfuncionales inconscientes como la ansiedad, miedo, culpa, vergüenza y confianza en sí mismo; entre otras. Asimismo, las preocupaciones, pensamientos y creencias limitantes de una persona; forman parte de esas sombras que generan entorpecimiento mental al momento de la acción, afectan la coherencia, compromiso y pérdida de fuerza de voluntad. Según la psicología analítica de Carl Jung, el arquetipo de la sombra representa el “lado oscuro” de nuestra personalidad, esos rasgos y actitudes que el Yo Consciente no reconoce como propios. Durante la infancia, la sombra personal se desarrolla en todos nosotros.

Ese lado oscuro, es el que no sabemos que no sabemos, es nuestro mayor nivel de inconsciencia, que nos impide conocer más de nosotros mismos. De alguna forma, podemos decir que, al liderazgo, se lo puede potenciar con información, al contar con más variables de análisis optimizamos nuestra calidad decisional. Lo que forma parte de nuestra sombra, puede ser un gran líder interior agazapado o creencias que limitan nuestra accionar. Descubrirlas sin dudas puede cambiar nuestras vidas.

Consultor especialista en Liderazgo. Contador. Mg. Adm. Empresas. Coach Ontológico. Esp. Neurociencias. Autor del Libro “Liderazgo 360°”