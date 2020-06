Cuentos de la Pandemia X: "La selva que hay en mí"

Atravesando su densa vegetación, me acordé de un regalo que me hizo una amiga: una caja llena de papeles fotográficos blanco y negro que nunca habían sido usados.

Como no quería quedarme a oscuras en el laboratorio, porque el encierro ya es mucho, decidí sacar los papeles al jardín de casa. Me sumergí con ellos entre flores, ramas y raíces pero no de cualquier manera.

La Selva que hay en mi 1 final.jpg Proceso Lumen Prints 2020 (técnica fotográfica sin cámara) IG: @camila.alvarez.photo IG: @camila.alvarez.photo

A escondidas de la luz, recorté los papeles para que entraran en portarretratos. Apoyé las hojas y flores para que acaricien con su cuerpo los pedazos de papel. Los llevé de nuevo a la luz del día. El sol los abrazó un rato. Quizás veinte minutos, media hora. Quién sabe de relojes en este tiempo sin cronómetros ni horarios fijos. El sol hizo su magia. Allí donde antes había sólo un papel en blanco, ahora aparecieron montones de visiones de una selva. La selva que hay en mí.

La Selva que hay en mi 2 final.jpg Proceso Lumen Prints 2020 (técnica fotográfica sin cámara) IG: @camila.alvarez.photo

¿De dónde salieron los colores, si el papel era blanco y negro? No lo sé. Puede ser que sean reacciones químicas entre la savia de las hojas y el calor.

La Selva que hay en mi 3 final.jpg Proceso Lumen Prints 2020 (técnica fotográfica sin cámara) IG: @camila.alvarez.photo

Aunque luego sumergí los papeles en fijador fotográfico para conservar los dibujos fotogénicos, lo único que conseguí fue atrapar la imagen, ahora monocroma. Pero les había hecho una trampa: les había sacado una foto antes de que se dieran cuenta.

Soy esa selva. A veces, necesito de un papel en blanco y un pincel de luz para dibujar mi selva, pétalo por pétalo, hoja sobre tallo. Desde la raíz, el alma.

La Selva que hay en mi 4 final.jpg Proceso Lumen Prints 2020 (técnica fotográfica sin cámara) IG: @camila.alvarez.photo

Este artículo forma parte de la iniciativa “Escribir Alivia”, de Lili Ochoa De la Fuente. ¿De qué se trata? En su charla “Cerebro, corazón, pulmón y escritura”, Lili te Cuenta cómo la escritura alivia. Te invita a probar y a enviarle lo que escribas a ochoadelafuente@gmail.com

Para leer más:

CUENTOS DE LA PANDEMIA I: "Clase a distancia en cuarentena"

CUENTOS DE LA PANDEMIA II: "La Rabia"

CUENTOS DE LA PANDEMIA III: "Qué día es hoy"

CUENTOS DE LA PANDEMIA IV: "Retorcijones"

CUENTOS DE LA PANDEMIA V: "La casa de los sordos"

CUENTOS DE LA PANDEMIA VI: "El amante pandémico"

CUENTOS DE LA PANDEMIA VII: "WENYI"

CUENTOS DE LA PANDEMIA VIII: "La tormenta"

CUENTOS DE LA PANDEMIA IX: "Olivia tiene miedo a salir"