Debate por la deuda pública: crónica de un default anunciado (Parte LXXXV)

En 2015 la Argentina no era el edén, pero lo que se hizo durante el periodo presidencial de Macri, no tenía punto de comparación. Era lógico el reclamo del empresario Belocopitt, quien había realizado una colocación calzada a un pago, no podía resistir que se la encajaran en un corralito. Además, - ¿Quién garantizaba que el plazo de devolución se iba a cumplir, si lo más probable era que los que gobernaban se iban? - El de Swiss Medical había sido un método genuino de defensa de los pesos de una empresa de servicios que poseía transitoriamente sobrantes-por plazos cortos-en una economía inflacionaria. Si no sacaban el decreto lo obligaban a incumplir sus pagos teniendo los fondos para pagar.