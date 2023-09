El headhunting como un arte del descubrimiento

No son pocos quienes creen que la vida es esencialmente descubrir. Fueron muchos los filósofos y artistas que aseguraron que el hombre no creaba, sino que simplemente encontraba verdades ya dispuestas en el mundo, y debían de comunicarlas.

Desde nuestra profesión, cada entrevista, es una oportunidad de aprender a valorar personas y experiencias, muchas veces me encontré disfrutando encuentros como si fuera la primera vez. El desafío mayor consiste en ver más allá de lo que se ve en el papal o en el discurso, es poder delucidar lo que lo define al otro, lo mueve y lo potencia. Es predecir aquel contexto y cultura en que podrá despejar al máximo su estilo natural. Este aspecto es el más complejo y a la vez emocionante de nuestra gestión.

El mercado siempre cambiante, en los que la novedad pasa tan rápido que a veces no podemos ni entenderla, la aptitud que marca la diferencia es la del Aprendizaje. El cambio da vida, la novedad nos mueve internamente y nos proyecta hacia nuevas realidades posibles. Se necesita de una interesante combinación de humildad y osadía para abrirse y animarse a aprender. En un mundo en el que la información sobreabunda, las habilidades que se requieren para crecer son distintas a las que se buscaba antes. Una década atrás la valoración estaba puesta en el saber tanto teórico como práctico: el objetivo consistía en crecer desde la capitalización de determinado know how, ascendiendo desde la especialización. Hoy en día el criterio cambió.