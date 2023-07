Liderazgo adaptativo para motivar talentos: las claves y el lugar del agro en una nueva Argentina

Los 30 jóvenes talentos que serán becados a través de Bisblick es uno de los grandes éxitos que deja una nueva edición de Argentina Visión 2040. Y no es casualidad, ya que los jóvenes y la educación son los pilares claves en lo que es el paso a la nueva república.

"Argentina es como una Ferrari circulando por un camino de baches", describió Bernardo Piazzardi, profesor e investigador de la Universidad Austral. Inmediatamente, Pablo Tamburo, CEO de Argensun, planteó el desafío de pensar cómo los líderes de las organizaciones pueden transmitir claridad, sabiduría y fortaleza. Y, sobre todo, multiplicar esos conceptos con motivación para que los líderes sean perseverantes ante los obstáculos que se van a presentar.

"Estamos en una Argentina en donde todos los días, las personas y los integrantes de nuestras empresas se enfrentan a ineficiencias estructurales enormes, tenemos que tener el nivel de automotivación para estar firmes y transmitir y apoyar a los que están en el día a día", apuntó Tamburo. "Ellos tienen que motivar al siguiente eslabón de la cadena", remarcó.

En el diagnóstico de una Argentina "herida", pero con potencial, Belén Ochoa, directora ejecutiva de Bisblick, repasó que el 42% de los jóvenes no termina el secundario. En tanto, sólo 3 de cada 10 jóvenes en contextos de vulnerabilidad socioeconómica alcanza su título secundario, mientras que apenas un 12% de los que egresan continúan con estudios universitarios.

"Nuestra visión es generar movilidad social, que las próximas generaciones tengan un familiar cercano que haya estudiado y crecido gracias al trabajo", resaltó y se emocionó al citar una frase de una becada que hasta eriza la piel: "Es la primera vez que me eligen por quién soy, y no por de dónde vengo". "Apuntamos al potencial, no a la vulnerabilidad", definió Ochoa al hacer una referencia a los futuros líderes de la nueva república.

"Los barrios populares, un modo en que se lo ha dado a llamar en los últimos tiempos, villas y asentamientos de nuestro país llegan a 5.680”, sumó al analizar el contexto Pablo Roviralta, fundador y presidente de la Fundación Tejido Urbano y ex titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. "Al final de una historia de inflación lo que tenemos es un pobre, un tipo descapitalizado, que no tiene ni caja, ni bancos, ni bienes de cambio, ni bienes de uso, ni inversiones. Un tipo que viene y vive con lo puesto. ¿Por qué? Porque a la Argentina no le ha dado la oportunidad de que su trabajo, o que el fruto de su trabajo acabe con algo valioso", remató.

Salir de la zona de confort y entrar en el proceso

En este sentido, para salir de la zona de confort y mirar el contexto desde otro lugar, Raúl Medina Fernández, profesor de liderazgo del IAE Business School, invitó a repensar a involucrarse en el proceso y no resistirse a entrar en el aprendizaje que hay que hacer. "Es necesario que cambiemos". "La propuesta de liderazgo adaptativo es primero preguntarle al otro por qué cree en determinados valores y vivencias, y si lo que intuimos es que el otro quiere avasallar, hay que animarse a decir '¿puede ser que cada vez que nos reunimos queres imponer algo, te parece que así vamos a poder seguir hablando?'". Esto lo apuntó a cualquier ámbito, ya sea empresarial o familiar.

"A todos nos cuesta entrar en los procesos de cambio, sólo es posible entrar cuando internamente hacemos un discernimiento de que hay un propósito válido para lo que viene. Ejercer liderazgo es tener una mirada hacia lo que viene, no hay que perder miedo al futuro y manejar el presente", definió Medina Fernández.

En la misma línea, Néstor Sibaja, Business & Culture Transformation Partner, planteó como clave la co-creación y las nuevas lógicas para enfrentar los desafíos. “No me queda otra que pedir ayuda y trabajar con el otro, que seguramente es muy distinto a mí y hasta puede arrancar con un no a la propuesta”. Esto es, primero incluir al otro en la solución, definir roles, un equilibrio en el dar y recibir y, sobre todo, tener un propósito conjunto.

2023: año marcado por la política y la economía

En un año crucial como el 2023, en donde habrá elecciones, Argentina Visión 2040 también contó con tres líderes de las políticas públicas y la economía, con Alan Clutterbuck, presidente de la Fundación RAP, Andrés Borenstein, economista jefe de Econviews y el senador provincial Joaquín de La Torre. El panel estuvo moderado por Luis Ceriotto, editor de Clarín.

Clutterbuck planteó que Argentina está en un laberinto, y que la salida es "por arriba". "Desde RAP (integrada por 218 políticos de 23 partidos) creemos que la salida por arriba del laberinto es a través del diálogo y de la generación de acuerdos, la experiencia de nuestra fundación nos indica que esto no es imposible". "Debemos actuar con grandeza", resaltó.

panel politico y economico 2 (1).jpg

Una parte del "laberinto" argentino tiene que ver con que la economía no crece hace 11 años: Borenstein repasó que hoy somos 15% más pobres que hace 10 años, que la inflación es un impuesto a la pobreza y que la macro manda: "Argentina es un país que nunca pierde la oportunidad de perderse una oportunidad", planteó y advirtió que no hay una solución mágica. Al mismo tiempo, destacó que hay mucho potencial, pero hay que arreglar la macro y hacer muchas reformas. En este contexto, "el agro tiene mucho para dar", definió.

A su turno, Joaquín de la Torre, senador por la provincia de Buenos Aires, comentó: "Lo que discutimos en esta elección es si queremos seguir viviendo en la anomia, o si queremos cambiar en serio. Necesitamos políticos valientes que tomen decisiones que le raspen la rodilla y también necesitamos jueces valientes que sean firmes, que estén firmes”.

El agro, actor clave en la nueva república

En ejemplos prácticos de liderazgo adaptativo y potencial del agro, Ignacio Bartolomé, CEO de Grupo Don Mario, la semillera argentina que llegó a ser líder mundial en soja, destacó: "Tenemos una cultura de adaptarnos rápido al cambio". La visión de GDM es expandir el negocio y entender cada país a través de una metodología "1+4": "El +4 busca discutir con los equipos locales la estrategia de largo plazo, y el 1 no nos deja escapar el corto plazo, para cumplir con el plan anual". Todo con líderes autónomos y con visión integral del negocio.

"Todo lo rígido se quiebra", comentó Sofía Vago, CEO de Accenture, al apuntar a la importancia de ser flexibles. "El potencial es gigante, tenemos mucho talento y no me alcanzan las palabras para describirlo, la educación es muy importante para esto". "Como país somos creativos y resilientes, tenemos formas creativas de resolver, por eso crecemos como compañía".

"Los líderes de hoy entienden que tienen que seguir aprendiendo, crear equipos, es clave el líder que impulsa a hacer las cosas de una manera diferente", definió.

Anna Cohen, presidente y managing partner de Grupo Cohen, una empresa familiar del rubro financiero que tiene 130 empleados y una larga trayectoria, señaló: “En el mundo la crisis es cada vez más permanente”. También apuntó a que la flexibilidad y la adaptabilidad en el liderazgo son aspectos centrales.

“Desde que asumí mi rol de liderazgo hace 5 años, existe el concepto de 'permacrisis'. Las recetas de toda la vida para solucionar esas crisis no estarían funcionando”, comentó Cohen. Igualmente, remarcó que “la Argentina tiene una oportunidad, hoy vienen a buscar el talento a nuestro país, debemos ver cómo lo retenemos”.

Inés Berton, fundadora de Tealosophy, destacó que su mayor capital fue su educación. También apuntó a que el ADN creativo es clave para los negocios: "La creatividad es la inteligencia divirtiéndose, y lleva coraje crear y no ir por el camino menos transitado". Al mismo tiempo, graficó sobre la necesidad de andar "livianos" de estructuras: "El vacío es la oportunidad de todo".

En el rol del agro como sector líder para la nueva república, Ricardo Yapur, CEO de Rizobacter, definió: "Es nuestro desafío, que la sociedad urbana nos entienda para caminar con el objetivo de alcanzar el desarrollo soñado todos juntos". Como productor y empresario, Yapur destacó que el campo "debe reconstruir su vínculo con la sociedad urbana".

Alejandro Carrera, profesor del IAE Business School, resaltó el rol del empresario para participar del proceso de cambio. "En términos de conducta, debemos actuar con grandeza", comentó para salir de la "permacrisis". "En lugar de sangre, sudor y lágrimas, paz, trabajo y esfuerzo", apuntó.

Co-creación: un trabajo “titánico” para la nueva república

En el cierre de Argentina Visión 2040, Elisa "Lilita" Carrió advirtió que quizás el año que viene sea el más difícil de la Argentina, incluso más que el 2001. Pero adelantó: "Para salir adelante tenemos que trabajar paso a paso, consistentemente, a lo largo de un año. Hasta salir en julio del año que viene con energía, con pretensiones y con apertura de exportaciones, a un periodo un poco menos sufriente, pero con un futuro a largo plazo".

En este contexto, Alfonso Prat-Gay concluyó: "Es titánico todo lo que hay que hacer, y hay que hacerlo de manera integrada. La política económica tiene que estar integrada a la política exterior, pero por sobre todas las cosas, esta no es tarea de un presidente, de un partido, de una coalición o de un gobierno, esta es una tarea de todos, en donde todos tienen que contribuir: los privados, los públicos, los pensadores, los intelectuales, los productores, esto lo resolvemos entre todos o no tenemos destino".