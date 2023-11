El récord negativo de Apple que no vimos desde 2001

Apple presentó su balance trimestral con resultados mixtos. Las ventas fueron de u$s 89.500M, por debajo de los u$s 90.150M del mismo trimestre de 2022, lo que representa una caída del 0,7%.

Así se comportaron los diferentes segmentos:

apple1.png

El principal mercado de Apple sigue siendo EEUU, seguido de Europa y China, aunque los tres han experimentado una disminución en las ventas durante el último período fiscal.

China representa el 19% de las ventas de la compañía, por ende es un mercado muy importante. Recordemos que hace unos meses prohibieron a los miembros de su gobierno utilizar iPhone. Las ventas allí fueron de u$s 15.000M frente a los u$s 17.000M que se esperaba.

Otro aspecto importante es el resurgimiento de Huawei, que estuvo prácticamente excluida del mercado durante varios años debido a restricciones impuestas por EEUU. Y ahora está volviendo a competir de manera significativa.

Reacción del mercado

El viernes 3, al día siguiente de la presentación de su balance, Apple cayó un 0,5%, ya que los resultados no colmaron las expectativas.

apple2.png

Es sabido que Apple es la empresa más grande del mundo, aunque la realidad marca que sus ventas están estancadas hace rato:

apple3.png

Claramente hacer crecer a una compañía de semejante tamaño (u$s 2,7 Trillions) no es algo fácil. Desde el 2020 que sus ventas, en términos generales, no crecen.

Y los datos recientes muestran esa dificultad. Veamos cómo han evolucionado las ventas del último trimestre de las principales acciones, y su comparación con el S&P 500 y Apple:

apple4.png

Medido a través del Price-to-sales, que compara la valuación de la compañía con sus ventas, la conclusión sería que no está “barata”. De hecho, está cerca de los niveles más elevados de su historia.

apple5.png

Si bien las ventas de iPhones pueden estar estancadas o enfrentar desafíos debido a la competencia, la empresa busca compensar esa desaceleración con sus ventas por servicios, que registraron ganancias interanuales de más del 15%.

Sin dudas, Apple es una empresa espectacular. Lo que hay que tener en cuenta es su valuación y su capacidad de crecimiento, además del desafiante contexto económico. Como siempre, los precios mandan.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.