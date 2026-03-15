El riesgo silencioso del mal uso de la inteligencia artificial en las empresas

La expansión de la inteligencia artificial en el mundo corporativo avanza más rápido que los controles internos. Cuando se utiliza sin protocolos ni supervisión profesional, una herramienta útil puede transformarse en el origen de una crisis reputacional o judicial.

El uso creciente de inteligencia artificial dentro de las empresas abre nuevas oportunidades de eficiencia, pero también plantea riesgos legales, regulatorios y reputacionales cuando no existen protocolos claros ni controles internos.

La inteligencia artificial ya forma parte del funcionamiento cotidiano de muchas organizaciones. Se utiliza para preparar informes, revisar documentos, analizar información, redactar comunicaciones internas o asistir decisiones preliminares en distintas áreas de una compañía. Su presencia ya no es experimental: se ha integrado en los procesos diarios de trabajo.

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La tecnología en sí misma no es el problema. Bien utilizada puede mejorar procesos, ordenar información y aumentar la eficiencia de trabajo. El valor de la inteligencia artificial aparece cuando funciona como herramienta de apoyo y no como sustituto del criterio humano.

El punto que todavía recibe poca atención en el mundo empresario es otro: el riesgo que puede generar su uso sin control ni supervisión adecuada.

En muchas compañías distintas áreas incorporan herramientas de inteligencia artificial de manera informal. Un equipo la usa para analizar contratos, otro para redactar reportes, otro para preparar presentaciones o responder consultas. Cada área lo hace con criterios distintos y, muchas veces, sin coordinación ni control interno.

Ese uso fragmentado puede parecer inofensivo en la dinámica cotidiana de trabajo. Sin embargo adquiere otra dimensión cuando aparece un conflicto.

Los sistemas de inteligencia artificial funcionan a partir de la información que los usuarios ingresan. Documentos internos, correos electrónicos, estrategias comerciales o datos sensibles pueden terminar formando parte de consultas realizadas a estas plataformas. En otras palabras, la empresa termina exponiendo parte de su información crítica dentro de estos sistemas.

Lo que muchas organizaciones todavía no dimensionan es que esas interacciones dejan rastros digitales. Cuando surge un conflicto judicial, una investigación regulatoria o una disputa corporativa, los sistemas informáticos y las herramientas utilizadas dentro de la empresa suelen ser analizados para reconstruir cómo se tomaron determinadas decisiones.

En ese escenario la interacción con herramientas de inteligencia artificial puede pasar a formar parte del análisis del caso.

Cuando el uso de inteligencia artificial se convierte en un riesgo legal y reputacional

El problema no suele ser la tecnología. El problema suele ser la ausencia de control sobre cómo se la utiliza.

Un informe interno elaborado con apoyo de inteligencia artificial, un análisis contractual basado en información incompleta o una comunicación institucional redactada sin supervisión adecuada pueden convertirse con el tiempo en el punto de partida de un conflicto.

En el ecosistema digital actual esos conflictos rara vez permanecen dentro de una empresa. Muchas veces escalan primero en el espacio público. Una filtración, un documento mal interpretado o una decisión corporativa basada en datos equivocados pueden transformarse rápidamente en un episodio viral con impacto reputacional.

Cuando eso ocurre la organización ya no enfrenta solamente un problema tecnológico. Entra en un escenario de crisis que puede tener consecuencias jurídicas, regulatorias e institucionales.

En esos casos el desafío pasa a ser gestionar el conflicto. Analizar su impacto legal, evaluar el daño reputacional, ordenar la comunicación institucional y evitar que una situación puntual escale aún más.

En conversaciones con ejecutivos y responsables de áreas legales aparece con frecuencia una misma preocupación. Las empresas están incorporando inteligencia artificial en múltiples procesos, pero todavía no existe en muchas organizaciones un abordaje claro para prevenir los riesgos reputacionales o judiciales que pueden surgir de su uso.

Esa ausencia de protocolos es hoy una de las principales falencias en materia de gestión de riesgos tecnológicos dentro de las compañías.

Por eso comienza a aparecer una práctica que probablemente veremos con mayor frecuencia en el ámbito corporativo: la elaboración de protocolos específicos sobre el uso de inteligencia artificial y revisiones profesionales que permitan evaluar cómo se utilizan estas herramientas y qué riesgos pueden generar.

El objetivo no es limitar la innovación. Es evitar que una herramienta útil termine convirtiéndose en el origen de un problema.

Este desafío impacta en empresas, directores, ejecutivos, consultores, funcionarios y personas con alta exposición institucional. En todos esos ámbitos las decisiones que se toman y la información que se utiliza para adoptarlas pueden ser posteriormente examinadas en ámbitos judiciales, regulatorios o mediáticos.

En ese contexto empieza a consolidarse un nuevo campo profesional que combina derecho, análisis estratégico y gestión de crisis vinculadas al uso de tecnología dentro de las organizaciones.

En el entorno actual, donde la información circula con enorme velocidad y los conflictos pueden escalar en cuestión de horas, anticipar estos riesgos puede marcar la diferencia entre un incidente controlable y un problema institucional mayor.

Riesgos legales del uso de inteligencia artificial en empresas, crisis reputacionales derivadas de su utilización indebida y responsabilidad de directivos en decisiones asistidas por tecnología son temas que empiezan a ocupar cada vez más espacio en la agenda corporativa.

Las organizaciones que analicen estos riesgos antes de que exista un conflicto estarán mejor preparadas para evitar que una herramienta valiosa termine desencadenando una crisis.

La inteligencia artificial puede asistir decisiones. Pero cuando una decisión termina en una investigación, en un expediente judicial o en una crisis reputacional, la responsabilidad siempre vuelve a las personas que la tomaron.

Y en ese punto, la prevención estratégica y el asesoramiento profesional siguen siendo insustituibles.