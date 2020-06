Las 15 medidas con impacto en las empresas (BCRA, CNV, despidos, suspensiones)

Aislamiento Obligatorio

Se oficializó la nueva prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 28 de junio, inclusive. En esta nueva etapa, se establece para determinadas zonas del país, definidas en el Decreto, la medida de “Distanciamiento social preventivo y obligatorio”, en tanto que para otras zonas se prorroga las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se autorizan excepciones al aislamiento social a las personas afectadas a ciertas actividades, servicios y profesiones en distritos de la provincia de Buenos Aires y CABA.

Fuente: Decreto de Necesidad y Urgencia 520 (B.O. 08/06/2020)

Decisión Administrativa JGM 995/2020 (B.O. 08/06/2020)

Decisión Administrativa JGM 1018/2020 (B.O. 09/06/2020)

CNV – Presentación de EECC

Se extiende el plazo de presentación de los estados contables anuales con cierre 30 de abril de 2020, de SETENTA (70) a NOVENTA (90) días corridos de finalizado el ejercicio, y de los estados contables intermedios y certificación contable trimestral y/o semestral con cierre 30 de abril de 2020, de CUARENTA Y DOS (42) a SETENTA (70) días corridos de finalizado el período intermedio, de los Agentes y demás entidades inscriptas; y prorrogar en similares términos los estados contables correspondientes a los Fondos Comunes de Inversión Abiertos.

Además, las entidades financieras autorizadas a funcionar en los términos de la Ley Nº 21.526, que se encuentren autorizadas a hacer oferta pública de títulos valores y/o registradas ante la Comisión Nacional de Valores, deberán presentar sus Estados Financieros dentro de los plazos que a tal efecto establezca el BCRA”.

Fuente: Resolución General CNV 842/2020 (B.O. 08/06/2020)

BCRA – Mercado de Cambios

El BCRA estableció el procedimiento estandarizado para el tratamiento de los pedidos de conformidad previa, para que las empresas puedan acceder al mercado de cambios para el pago de bienes para la producción, cuando éstos sean requeridos por lo dispuesto en las Comunicaciones A 7001 y A 7030 y su modificatoria, la Comunicación A 7042. Entre las medidas adoptadas por esta última, se pasa de US$ 250.000 a US$ 1 millón el acceso directo al MULC; quedan fuera del concepto de Formación de Activos Externos (a estos fines) saldos por hasta US$ 100.000, y se considerará a partir del 1° de mayo los 90 días corridos anteriores sin realizar en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de estos a entidades depositarias del exterior.

Fuente: Comunicación B BCRA 12020 (08/06/2020)

Comunicación A BCRA 7042 (12/06/2020)

Despidos – Doble Indemnización

Se amplía por el término de 180 días, desde la entrada en vigencia del decreto, la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto 34/2019, y en consecuencia durante la vigencia del presente decreto, en caso de despido sin justa causa, el trabajador tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente.

Fuente: Decreto de Necesidad y Urgencia 528/2020 (B.O. 10/06/2020)

Suspensiones laborales – Nuevos plazos

Se establece que los límites temporales previstos por los artículos 220, 221 y 222 de la LCT N° 20.744, no regirán para las suspensiones por falta de trabajo y fuerza mayor dispuestas en los términos del artículo 223 bis de la ley, como consecuencia de la emergencia sanitaria, las que podrán extenderse hasta el cese del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido por el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas.

Fuente: Decreto de Necesidad y Urgencia 529/2020 (B.O. 10/06/2020)

PyMEs – Renovación de certificados

Se establece, con carácter de excepción, que los procesos previstos en la RG Conjunta N° 4.642 de la AFIP y la ex SEPyME, para la renovación automática de los “Certificados MiPyME” de aquellas empresas cuyos cierres de ejercicios fiscales operaron en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, se efectuará en el mes de junio de 2020. A tal efecto, la información correspondiente a los campos del Formulario N° 1272, será puesta a disposición de las empresas desde el día de su publicación en el Boletín Oficial, para su verificación hasta el día 20 de junio de 2020, inclusive.

Fuente: Resolución General Conjunta 4737/2020 (B.O. 10/06/2020)

CSJN – Feria Extraordinaria

Se prorroga la feria extraordinaria dispuesta en la acordada 6/2020 –y extendida por acordadas 8, 10, 13,14 y 16 del corriente año-, desde el 8 al 28 de junio de 2020, ambos incluidos, respecto de todos los tribunales nacionales y federales no incluidos en las acordadas 17 y 19 del 2020.

Fuente: Acordada CSJN 18/2020 (08/06/2020)

Acordada CSJN 19/2020 (B.O. 12/06/2020)

Procedimiento Administrativo – Prórroga

Se prorroga la suspensión del curso de los plazos (con excepción de los trámites relativos a la emergencia) dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley N° 19.549, hasta el 28 de junio de 2020 inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.

Fuente: Decreto 521/2020 (B.O. 08/06/2020)

BCRA – Actuaciones

Se prorroga nuevamente, hasta el 28 de junio de 2020, la suspensión de las actuaciones sumariales, cambiarias y financieras instruidas en virtud del Régimen Penal Cambiario Ley N° 19.359 y de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, sin perjuicio de la validez de los actos procesales que se cumplan en dicho período por no ser necesaria la intervención de los encausados.

Fuente: Resolución BCRA 242/2020 (08/06/2020)

AFIP – Feria Fiscal Extraordinaria

Se fija entre los días 8 y 28 de junio de 2020, ambos inclusive, un nuevo período de feria fiscal extraordinario con el alcance de las previsiones de la Resolución General N° 1.983. Se exceptúa de la feria a los procedimientos de fiscalización correspondientes a la información proporcionada a la AFIP por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Fuente: Resolución General AFIP 4736/2020 (B.O. 09/06/2020)

UIF – Excepción de suspensión de plazos

Se exceptúa de la suspensión del curso de los plazos administrativos establecida por el Decreto N° 298/2020 y sus prórrogas, a los procedimientos de supervisión extra situ que, a partir del dictado de la medida, se realicen de forma conjunta con la CNV.

Fuente: Resolución UIF 53/2020 (B.O. 12/06/2020)