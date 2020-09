Felipe II: la muerte postergada del monarca español

En España le decían el Rey Prudente, aunque periódicamente se involucraba en contiendas para expandir su imperio y defender la fe. No bastaba todo el oro y la plata de su imperio para sostener las guerras y campañas por lo que contraía empréstitos que no siempre podía honrar. Sus reinos cayeron en default rres veces a lo largo de los 40 años que condujo los designios de la nación, pero estos desastres económicos no impidieron que proliferasen las letras y las artes.