Javier Milei y Federico Sturzenegger llevaron la "batalla cultural" a The Economist: "Saquemos al Estado del camino"

El presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , publicaron este jueves una columna conjunta en el medio británico The Economist . A lo largo del artículo, hicieron hincapié en el crecimiento económico y señalaron que el desarrollo de la inteligencia artificial podría permitir un nuevo salto histórico.

En línea con los discursos que suele dar Milei enfocados en teoría económica, el texto aboga a favor de la desregulación del Estado para dar lugar al crecimiento económico , dos elementos que el Presidente considera inseparables.

"Se dedica demasiada energía a perseguir a grandes empresas que operan en mercados en competencia, y muy poca a abordar las numerosas regulaciones que restringen la competencia ", agrega en este sentido.

Como conclusión, Milei y Sturzenegger aseguran que los mercados libres "hicieron rico al mundo" en dos siglos: "Es hora de redoblar nuestra confianza en el capitalismo. Saquemos al Estado del camino y devolvámosle a la gente la libertad que le fue robada por políticos y reguladores", enfatizaron.

La columna completa de Javier Milei y Federico Sturzenegger en The Economist

Hasta la Revolución Industrial, la población y los ingresos se mantuvieron prácticamente constantes durante varios milenios. El ingreso per cápita pasó de unos 1.100 dólares (en dólares actuales) en tiempos de Roma a apenas 1.500 dólares a fines del siglo XVIII. Las personas vivían, generación tras generación, más o menos de la misma forma. Luego aparecieron todas esas nuevas máquinas y procesos de manufactura. En los siguientes 200 años, la riqueza global explotó. La población se multiplicó por seis y el ingreso per cápita por diez. La pobreza retrocedió drásticamente. Hoy, la inteligencia artificial (IA) está a punto de hacerlo de nuevo. Si la Revolución Industrial liberó al mundo de las limitaciones del músculo humano, la IA lo liberará de las limitaciones del cerebro humano.

Hoy, lo que obstaculiza las perspectivas de crecimiento económico no es la falta de tecnología o ingenio, sino la política, la intervención gubernamental y, lamentablemente, la mala economía. En “La riqueza de las naciones”, Adam Smith usó el ejemplo de una fábrica de alfileres para ilustrar que el crecimiento era posible gracias a los rendimientos crecientes a escala que se encuentran en la tecnología y los mercados libres.

Las empresas grandes y dominantes surgen de una tecnología superior y de las economías de escala. Debería ser incuestionable que aprovechar estos rendimientos crecientes a escala es socialmente beneficioso: si podemos producir más barato, deberíamos querer hacerlo. Pero la teoría económica ha desviado a los responsables de las políticas. La teoría neoclásica etiqueta a las estructuras de mercado concentradas como fallas de mercado que deben ser disciplinadas, incluso desmembradas. Nosotros, por el contrario, las consideramos un resultado natural de la tecnología y algo crucial para el crecimiento. Si se obliga a las empresas líderes en el mercado a reducir su tamaño, no solo aumentarán los costos sino que se atenuarán los incentivos para innovar, perjudicando el crecimiento.

Bajo esta luz, consideremos las dos grandes tradiciones en la práctica antimonopolio: el enfoque estadounidense, que se centra en prácticas de exclusión que restringen la competencia, y el enfoque de la Unión Europea, que apunta al “abuso explotador” (es decir, la fijación de precios excesivos por parte de empresas dominantes). Consideramos útil el primero, pero problemático el segundo, incluso si los reguladores pueden identificar cuándo los precios son excesivos (un gran supuesto).

He aquí por qué. Supongamos que una aerolínea es la única operando una nueva ruta y cobra una tarifa exorbitante. Obviamente, es una empresa dominante y está cobrando de más. Pero, ¿hay aquí un problema de competencia? En realidad, no, siempre que cualquiera pueda ingresar al mercado para ofrecer esa ruta. Si pueden, por definición no habría un problema de competencia. Por el contrario, los altos precios y beneficios de esta empresa dominante son precisamente la señal que necesita darse para atraer competidores.

La historia ofrece muchos ejemplos: Nokia dominó una vez la telefonía móvil, luego BlackBerry, hasta que el iPhone de Apple desplazó a ambas. Habría sido un grave error restringir el crecimiento de estas empresas simplemente porque disfrutaron de altas cuotas de mercado en ciertos momentos. La cuestión crucial no es si alguna empresa tiene actualmente una gran cuota, sino si la entrada está bloqueada—y, la mayoría de las veces, es el propio gobierno el que bloquea la entrada con licencias, cuotas, derechos exclusivos o barreras administrativas.

Se dedica demasiada energía a perseguir a grandes empresas que operan en mercados en competencia, y muy poca a abordar las numerosas regulaciones que restringen la competencia. Aquí hay una paradoja incómoda: los gobiernos que crean barreras legales a la entrada son un enemigo más importante para la competencia que las empresas que obtienen una dominancia temporal innovando (sin mencionar que estas barreras también desvían recursos hacia empresas menos eficientes).

Por eso creemos que la desregulación es tan importante para el crecimiento. Tomemos la IA como ejemplo ilustrativo. En Argentina, queremos mantener la industria desregulada. Queremos que las empresas sepan que pueden explorar, producir, vender y beneficiarse de esa tecnología sin ser molestadas. Esto puede llevar a que existan grandes empresas, pero creemos que regular la industria para evitar que surjan actores dominantes es un suicidio en términos de crecimiento.

Confiamos tanto en la desregulación y los mercados que hemos diseñado un mecanismo para imponer cierto control de mercado sobre los propios reguladores. Los reguladores tradicionalmente tienen el monopolio de la regulación, y rápidamente desarrollan una tendencia a abusar de su autoridad: acumulan requisitos, piden documentos no relacionados con supuestas fallas de mercado e imponen demoras interminables. ¿Cómo someter al regulador a la disciplina del mercado? Una forma es permitir que los segmentos regulados y no regulados coexistan en el mismo mercado. Si el regulador resuelve un problema real, la gente operará en la parte regulada, por ejemplo utilizando empresas autorizadas por el regulador. Si el regulador no aporta valor, permitimos que la gente lo ignore y utilice empresas no supervisadas por el regulador. En este esquema, la responsabilidad de elegir en qué mercado operar recae en el consumidor. Las únicas reglas que necesitan aplicarse son para asegurar la transparencia—de modo que todos sepan en qué segmento están operando.

Intentamos este enfoque en Argentina con varios instrumentos financieros. El resultado fue un florecimiento del mercado no regulado y una compresión de comisiones en el mercado regulado, ya que la competencia forzó al regulador a volverse más razonable y menos burocrático. Los mercados de capitales europeos ofrecen ejemplos análogos, como la coexistencia de ofertas reguladas y “tableros no regulados” en la Bolsa de Viena, siendo estos últimos populares entre inversores en emisiones de acciones y bonos más pequeños debido a menores requisitos administrativos.

Creemos que este tipo de pensamiento radical sería útil para reevaluar otras áreas de la intervención estatal. Mencionemos dos: bienes públicos y externalidades. Se nos enseña que los bienes no rivales y no excluibles deben ser provistos por el gobierno. Sin embargo, Ronald Coase, economista galardonado con el Premio Nobel, desafió esta visión al mostrar que los faros británicos eran provistos de forma privada, financiados por puertos cercanos que internalizaban los beneficios mediante tarifas portuarias. ¿Los responsables de las políticas habrán extendido demasiado el ámbito de los bienes públicos? Compartamos un caso que nos sorprendió incluso a nosotros: la infraestructura en nuestros parques nacionales, como senderos y servicios. Al principio pensamos que debía ser suministrado por el Estado. Pero al experimentar con concesiones en las que operadores privados debían construir la infraestructura pública a su propio costo, resultó que no era un problema. Las empresas resolvieron el problema del “free rider” coordinándose entre ellas y aumentando progresivamente la capacidad de la infraestructura para mantenerla rentable. Nuestro punto es que no se necesita ser un anarcocapitalista para concluir que quizás valga la pena reconsiderar el alcance de los bienes públicos.

Las externalidades son otra justificación típica de la regulación. Sin embargo, una vez que una externalidad se vuelve lo suficientemente valiosa, tienden a emerger derechos de propiedad, ya sea de manera espontánea o deliberada. Tomemos como ejemplo la producción de miel y frutas, sectores importantes en Argentina. Para internalizar la externalidad (que los productores de frutas ayudan a los de miel y viceversa), una empresa local, Beeflow, desarrolló una tecnología que ofrece servicios de polinización dirigida, condicionando a las abejas a visitar solo las flores de un cultivo determinado. En resumen, el mercado encontró una solución que probablemente fue más eficiente y más beneficiosa para el crecimiento que la regulación gubernamental. En la solución del mercado, las abejas pueden trasladarse y usarse en muchos huertos. La regulación habría forzado (o subsidiado) la proximidad entre ambas industrias, un resultado menos eficiente. Este es solo un ejemplo, pero muestra que los mercados también pueden proveer una solución, incluso una mejor, a los problemas de externalidades.

Los mercados libres —el núcleo de la agenda de desregulación— hicieron rico al mundo, reduciendo masivamente la pobreza en solo dos siglos. Es hora de redoblar nuestra confianza en el capitalismo. Saquemos al Estado del camino y devolvámosle a la gente la libertad que le fue robada por políticos y reguladores. ¡Viva la libertad, carajo!