Fin de año y la esperanza en el futuro: ¿por qué brindar en estas Fiestas?

Desde la fortaleza que nos brinda la elaboración de lo finito y la esperanza en el futuro nos reunimos, nos saludamos, nos regalamos, nos felicitamos, nos abrazamos y compartimos. ¿Quién no anhela estar acompañado en estas fiestas? ¿Quién no desea un saludo afectuoso? ¿Quién no se emociona recordando a sus seres queridos? Todo este cúmulo de emociones forman parte de cada festejo y de cada comienzo de un nuevo año.