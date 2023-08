¿Hacia dónde van las relaciones comerciales entre Argentina y Estados Unidos?

Otro dato importante de la relación bilateral, lo constituyen las Pymes y MiPymes ya que muchas también tienen como principal mercado a Washington. Por ejemplo, en 2021, Las pymes que exportan a Estados Unidos registraron U$S 1.193 millones, que poseen ventas anuales promedio de US$ 1.500.000 o más en los últimos 5 años o bien tienen exportaciones de US$ 500.000 o más en los últimos 5 años. La cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas argentinas que vendieron a Estados Unidos -el tercer destino de exportación de las Mipymes, luego de China y Brasil- también se encuentra en pleno crecimiento y alcanzan alrededor de 1.464 firmas; de las cuales 19 fueron microempresas (28,6% del total), 565 fueron pequeñas (38,9%), y 480 fueron medianas (32,8%). Las exportaciones de vegetales y los productos de origen animal encabezan las ventas. Por su lado, los productos primarios explicaron el 35% de las exportaciones. Y luego, se ubicaron las manufacturas de origen agropecuario (MOA) con el 30%, las manufacturas de origen industrial con el 18% y combustibles y energía (CyE) con el 17%.

Como se puede observar resulta primordial mantener una buena sinergia con los Estados Unidos, aumentar las inversiones y diversificar las ventas hacia dicho mercado, incluyendo el potencial de la industria de los servicios del conocimiento. Argentina necesita consolidar la relación con uno de sus socios estratégicos para el desarrollo local y crecimiento económico, que promueve el empleo genuino y el ingreso de divisas. Al mismo tiempo, el diseño de una hora de ruta a mediano y largo plazo para captar inversores en áreas estratégicas, como son el sector minero y energético. También, la necesidad de aumentar la participación de rondas de negocios y foros que permitan exponer la oferta exportable nacional.

