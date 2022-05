Cómo dar los primeros pasos en el mundo de las inversiones

Siempre mencionamos que no hay que tener miedo a invertir, pero si respeto a la palabra (o, mejor dicho, a la acción). Aprender sobre el tema es una de las claves para superarlo, pero no es el primer paso. En la base está entender la importancia de ocuparse de las financias personales de cada uno, ya que será lo que marque la diferencia entre cumplir o no las metas que uno se vaya proponiendo.